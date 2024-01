As melhores leituras de 2023 na opinião de 20 escritores, jornalistas e leitores

Em comemoração ao Dia do Leitor, a Revista Bula convidou escritores, jornalistas e leitores a opinar sobre quais foram suas melhores leituras no ano de 2023. Embora os livros mais citados tenham sido lançados no Brasil em 2023, a lista não se restringe apenas a lançamentos desse ano, mas abrange todas as leituras realizadas durante o período. Cada participante foi solicitado a indicar 12 livros, destacando o melhor entre eles. Com base nessas indicações, foi compilada uma lista final contendo as 10 leituras mais valorizadas, refletindo a opinião coletiva dos participantes.

1 — Caderno Proibido, de Alba De Céspedes Valeria Cossati, uma mulher de classe média em Roma dos anos 1950, inicia um diário secreto que desencadeia uma transformação pessoal. Confinada nos papéis de mãe, esposa e funcionária, ela encontra no caderno uma fuga e um meio de autoconhecimento. A narrativa se aprofunda nas complexidades da psique feminina e nas consequências inesperadas de suas descobertas, refletindo a habilidade de Alba de Céspedes em criar personagens femininas ricas e multifacetadas.

2 — O Passageiro, de Cormac McCarthy Bobby Western descobre um jato submerso com nove corpos, mas sem pistas do décimo passageiro. A busca pela verdade o leva a confrontar seu passado, incluindo a morte trágica de sua irmã e o legado de seu pai, um físico da bomba de Hiroshima. As investigações atraem atenção indesejada, desvendando uma trama complexa. McCarthy cria uma narrativa densa, explorando temas de perda, identidade e mistério em um cenário sombrio e intrigante.

3 — Ioga, de Emmanuel Carrère Emmanuel Carrère, aclamado escritor francês, imerge em um retiro de silêncio para aprofundar-se em ioga e meditação. Desafiando as regras, ele planeja escrever sobre a experiência. Interrompido por um atentado terrorista, Carrère enfrenta uma série de reviravoltas pessoais: uma relação amorosa em crise, o diagnóstico de transtorno bipolar e desafios com a escrita. A obra explora sua jornada tumultuada em busca de paz interior e compreensão.

4 — Afirma Pereira, de Antonio Tabucchi Em Lisboa, sob o regime salazarista, Pereira, um jornalista idoso, encontra em Francisco Monteiro Rossi um desafiador do fascismo. Esta amizade transforma a perspectiva de Pereira, levando-o a questionar sua própria existência e papel no jornalismo. O romance explora temas de resistência, amizade e a busca pela verdade em tempos opressivos.

5 — A Corneta, de Leonora Carrington Marian Leatherby, aos 92 anos, descobre através de uma corneta auditiva os planos sombrios de sua família para enviá-la a um asilo. O asilo, um lugar de estranhas arquiteturas, torna-se o palco de aventuras bizarras e descobertas surreais. Carrington tece uma narrativa rica em simbolismo e fantasia, refletindo sua posição como uma das últimas surrealistas, desafiando noções de realidade e percepção.

6 — Escute as Feras, de Nastassja Martin Nastassja Martin, antropóloga francesa, explora as profundezas das florestas siberianas, vivenciando um terrível encontro com um urso. Esse incidente catalisa reflexões sobre a relação entre o humano e o natural. A obra é um estudo profundo sobre identidade, mito e história, oferecendo uma perspectiva única sobre a natureza humana e a vida em um ambiente selvagem e inexplorado.

7 — Derrubar Árvores, de Thomas Bernhard Thomas Bernhard oferece uma crítica mordaz da sociedade austríaca e do mundo teatral. Com um humor ácido, ele decompõe as pretensões sociais e artísticas, revelando uma visão cínica e perspicaz da alta sociedade. O livro é uma viagem por meio da ironia e da crítica, desafiando o leitor a reconsiderar as noções convencionais de arte, cultura e sociedade.

8 — A Vida Futura, de Sérgio Rodrigues José de Alencar e Machado de Assis são trazidos ao Rio de Janeiro contemporâneo, onde se deparam com um mundo transformado por debates identitários e novas dinâmicas sociais. O enredo, rico em humor e erudição, acompanha os dois ícones literários enquanto eles interagem com figuras do século 21, incluindo milicianos e uma estudante misteriosa. Sérgio Rodrigues mistura ficção histórica e crítica social neste romance inventivo.

9 — O Homem da Areia, de E.T.A. Hoffmann Este conto clássico do romantismo alemão segue Nathanael, atormentado pela figura sinistra do Homem da Areia desde a infância. A narrativa oscila entre razão e loucura, realidade e imaginação, explorando temas de medo e percepção. Hoffmann cria uma atmosfera de estranhamento que influenciou artistas e pensadores, oferecendo uma visão profunda do inconsciente humano.

10 — Fica Comigo Esta Noite, de Inês Pedrosa Inês Pedrosa apresenta uma coleção de contos que exploram as complexidades do silêncio e da comunicação. As histórias são povoadas por personagens, principalmente mulheres, que enfrentam perdas, desencontros e buscam reencontros. Cada narrativa aborda momentos de ruptura e resistência contra destinos impostos, revelando o poder do instante e a luta contra a conformidade.

