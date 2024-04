Indicado ao Oscar, filme assistido por mais de 100 milhões de pessoas está na Netflix

Segundo o renomado crítico americano Roger Ebert, a essência de um filme reside menos no conteúdo do seu enredo e mais na forma como esse conteúdo é expresso. Este conceito é exemplificado magistralmente em “Garota Exemplar”, dirigido por David Fincher e lançado em 2 de outubro de 2014, que desafia o público a desvendar um segredo aparentemente oculto, que na verdade está exposto desde o início.

A adaptação do livro de Gillian Flynn por Fincher, publicado em 2012, enfrenta o desafio monumental de traduzir uma rica narrativa literária para a linguagem cinematográfica sem desvirtuar seu conteúdo original. Na tela, Nick e Amy Dunne são introduzidos como um casal ideal, embora Amy brilhe mais do que seu marido. Amy, que cresceu sob os holofotes como a “Amy fascinante” nos livros de autoajuda de seus pais, leva para a vida adulta o peso de uma persona que nunca lhe foi autêntica, marcada por uma aparente subserviência ao marido, um professor que não compartilha de sua riqueza.

O conto de fadas moderno desmorona quando o casal se muda de Nova York para o Missouri devido ao diagnóstico de câncer da mãe de Nick. No dia do seu quinto aniversário de casamento, Nick descobre que Amy desapareceu, dando início a um espetáculo midiático que o coloca como principal suspeito. A tensão cresce e as camadas da trama se desdobram, revelando uma complexidade inesperada em cada reviravolta.

O filme beneficia-se da paridade na representação de seus protagonistas, com cada um adicionando profundidade ao papel do outro de maneira equilibrada. Ben Affleck interpreta um Nick maduro, que evoluiu desde seus primeiros sucessos, como em “Gênio Indomável”, para papéis mais contidos, culminando em uma atuação controlada e introspectiva em “Garota Exemplar”. Rosamund Pike oferece uma performance memorável como Amy, capturando as múltiplas facetas de uma personagem complexa, cuja perturbação é gradualmente revelada ao público.

David Fincher utiliza técnicas narrativas reminiscentes de Hitchcock, particularmente na forma como o segredo é revelado a meio caminho e como a idealização desmedida em um relacionamento pode levar a transformações drásticas. “Garota Exemplar” ilustra as nuances do casamento, uma instituição ao mesmo tempo falida e exaltada, explorando a dinâmica entre dois indivíduos cujos conflitos poderiam ser resolvidos por meio de diálogo sincero, mas são complicados pela imaturidade e pelo orgulho.

Filme: Garota Exemplar

Direção: David Fincher

Ano: 2014

Gênero: Suspense

Nota: 9/10