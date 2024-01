O melhores livros lidos em 2023 (Ademir Luiz)

Caderno Proibido, de Alba de Céspedes

O genial e terrível romance “Caderno Proibido”, da italiana Alba de Céspedes, lançado em 1952, demoliu uma de minhas maiores convicções estéticas. Sua leitura foi uma experiência física, muitas vezes desagradável. Cada página é uma faca afiada. Com “Caderno Proibido” mudei de opinião sobre a polêmica acerca da “Literatura Feminina”. Se existe ou não existe? Achava que não, porque considerava machismo tosco e simplismo crítico a decantada noção de que algumas obras possuíam uma voz narrativa tão delicada e sensível que só poderiam ter sido escritas por mulheres. Para mim só existia boa ou má Literatura, independentemente de quem escreveu. Mas, sou obrigado a reconhecer, “Caderno Proibido” só poderia ser escrito por uma mulher. Não por ser “delicado” ou “sensível”, pelo contrário, por ser imensamente duro e cru em sua descrição da vivência feminina. É uma narrativa tão forte e inquietante que não pode ser fruto de uma emulação. Diferente de, digamos, Elena Ferrante. Acho possível, embora improvável, que os livros de Elena Ferrante tenham sido escritos por um ou vários homens. A obra de Alba de Céspedes não, é impossível. Por trás de sua história aparentemente banal, sobre uma mulher de 43 anos, casada, mãe de dois filhos entrando na vida adulta, que se apaixona “às vésperas de se tornar avó” e que revê sua vida após começar a escrever em um caderno comprado de modo ilícito, existe um oceano de contradições, desejos e medos. O livro, escrito na forma de diário, trata de perda de identidade, renúncias, preconceitos, imposições sociais, banalidades, amores e desamores, conflitos de geração; são tantos os temas e apresentados de formas tão profundas e complexas que impactam o leitor de forma absoluta. Ninguém sai o mesmo da leitura de “Caderno Proibido”. Algumas passagens são dilacerantes pela maneira como tornam explícitas o não dito, o dissimulado, a desesperança, as omissões. O que testemunhamos é a brutalização absoluta do “eu”. Alba de Céspedes conseguiu fazer uma obra-prima tecnicamente impecável, estilisticamente brilhante, que salta das páginas para a vida com a força dilacerante das grandes tragédias que formaram nosso imaginário, nosso mapa sentimental, nossa humanidade.