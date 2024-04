Sucesso absoluto do momento, filme na Netflix foi visto por mais de 30 milhões de pessoas nos 3 primeiros dias de estreia

Num Mundo-Mãe mergulhado no caos após o assassinato de seus monarcas, a batalha pelo poder divide os corações e mina a resistência popular. Sob o comando do senador Balisarius, o regente recém-instaurado, um general implacável é enviado para esmagar qualquer oposição à nova ordem, os rebeldes desta narrativa. Assim se inicia um período de incerteza, brutalidade e escassez, um lento mas constante processo de dominação que, paradoxalmente, fortalece a vontade de resistir. Este é o cerne de “Rebel Moon — Parte 1: A Menina do Fogo”, uma obra explosiva que mistura ação frenética e visões provocativas do futuro da Terra, caso a humanidade persista em seus desejos desmedidos de poder, cobrando do ambiente o preço de suas ambições desenfreadas.

Em “Rebel Moon — Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes”, Zack Snyder aprofunda ainda mais a jornada de sua personagem central, uma heroína marcada por tragédias pessoais e cataclismos globais, enquanto redescobre prazeres simples que julgava perdidos. Com a colaboração dos corroteiristas Shay Hatten e Kurt Johnstad, Snyder mergulha na essência selvagem dessa mulher ferida, que luta contra poderosos algozes e desvenda mistérios aparentemente insuperáveis.

Os heróis carregam consigo suas dores, e talvez seja essa a sua maior força. Superar tragédias pessoais muitas vezes é uma questão de pragmatismo mais do que de vontade pura. É necessário transcender os sentimentos que nos paralisam, dando espaço para uma vida renovada, embora repleta de novos desafios e dores.

A busca pelo autoconhecimento e pela sabedoria é uma jornada árdua, marcada por decepções e autoafirmação. O sentimento de fracasso é uma das mais cruéis tormentas para o espírito humano, mas é também a semente da superação.

O estilo característico de Zack Snyder, com seu toque fantástico, continua a se manifestar em franquias como “Army of the Dead”, explorando personagens marginais dotados de charme peculiar e inteligência afiada. No papel de Kora, Sofia Boutella personifica a determinação de enfrentar inimigos tão implacáveis quanto os tiranos do Espaço Imperial, liderados por Balisarius, interpretado por Fra Fee, cujas promessas vazias e estratégias de dominação o elevam a um status de antagonista formidável.

O filme mantém o ímpeto de seu antecessor, graças à química entre Boutella e Ed Skrein, que dá vida a um Atticus Noble desagradável, decidido a acertar as contas com os habitantes de Veldt. “Rebel Moon — Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes”, na Netflix, é um conto de terror psicológico pós-apocalíptico, ao mesmo tempo original e romântico, uma faceta que Snyder sabe explorar com maestria.