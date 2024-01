O melhores livros lidos em 2023 (Luiz Gustavo Medeiros)

O Esplendor de Portugal, de Lobo Antunes

Pode ser que o impacto se deva ao fato de este ter sido um dos últimos livros que li no ano. Não sei. Sei que hoje, agora, só consigo julgar “O Esplendor de Portugal” como um livro extraordinário. Difícil imaginar um escritor sério que se proponha a celebrar os esplendores de seu país pura e simplesmente. Para quem conhece Lobo Antunes, então, a ironia é óbvia. Trata-se de uma narrativa polifônica sobre a trajetoria e a decadência de uma família proprietária de terras na Angola, ou seja, que transita pelo esplendor do império português com suas colônias africanas até o fim da ditadura salazarista, a guerra da independência e o retorno dos colonos a Portugal. Lobo Antunes dá voz ao colonizador que não se conforma com o fim do seu domínio e que, ao voltar a Portugal, se vê jogado em uma espécie de entre-lugar, porque não é abraçado pelo seu país, passa a ser visto como fracassado, mestiço, estigmatizado por uma sociedade que tentava esconder sua existência. O que mais impressiona no romance, no entanto, é a sua construção. Cada membro da família expõe sua perspectiva por meio de parágrafos interrompidos por frases que vão se interpondo e formando um quebra-cabeça de vozes, percepções, lembranças. O enredo se constrói coletavamente através das exposições dos membros da família e a trajetória de cada um — e da família, de uma forma geral — é movida pela força do passado, que não é apenas um pano de fundo para o romance, mas elemento importante para as intenções do autor, já que interfere claramente no destino dos personagens.