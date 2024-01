O melhores livros lidos em 2023 (Enio Vieira)

Jardim Botânico, de Nuno Ramos

“Jardim Botânico”, do brasileiro Nuno Ramos. O autor é artista plástico renomado e compositor de sambas modernos. Tem a melancolia de um Nelson Cavaquinho e o silêncio de um Samuel Beckett. Cada livro dele traz uma esquisitice nova. Um sujeito múltiplo: mínimo na escrita e máximo nas instalações artísticas, porém sobretudo incomum. Esse “jardim” pode ser lido como longo poema de 43 partes, por 61 páginas. Ou uma coleção de 43 poemas curtos. Do que falam os poemas? Melhor pensando: bom mesmo é a forma como eles falam. É o poeta expondo o seu “sentimento do mundo”, de como seu coração conversa com o mundo, as coisas e as palavras. Plantas são criadas na escrita. Ele fala, fala, e de repente solta na página 40: “Caralho, como estou sozinho”. Aparecem os fantasmas da mãe, do pai, a figura de uma cachorra. A escrita do livro se dá numa estadia em Berlim. Surgem refugiados da Ásia que se matam para chegar à Europa. As lembranças da vida brasileira estão presentes em cada linha: por exemplo, a onça incinerada pelas queimadas recentes do Pantanal. Quem pensa e se perturba com ideias, está sempre sozinho. Mas cria uma conversa com o leitor.