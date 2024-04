O filme da Netflix que é recordista de audiência em 2024 e você não assitiu

Na fictícia cidade de Lincoln, palco do filme “Code 8: Renegados — Parte 2”, observamos uma realidade urbana que devora seus próprios cidadãos. Ao longo do tempo, indivíduos que outrora gozavam de privilégios devido às suas capacidades extraordinárias, como acionar dispositivos eletrônicos ou causar explosões com a mente, encontram-se agora marginalizados. Marcados pela acusação de desonestidade por terem ascendido aos melhores cargos e instituições de ensino utilizando seus poderes, esses seres são relegados a posições inferiores, desprovidos de chances de ascensão social, ou submetidos a uma fiscalização estatal rigorosa que determina a validade de suas licenças para usarem seus poderes — uma prerrogativa que perdeu seu valor desde a síntese da substância que ativava tal habilidade.

Jeff Chan, diretor do filme, junto com os co-roteiristas Sherren Lee e Chris Pare, iluminam a controvérsia central de uma revolução que desafia qualquer controle. Um novo composto químico gera a psyke, uma droga alucinógena que rapidamente se torna uma epidemia devido ao seu alto potencial de dependência. Chan atribui ao filme um peso de análise sociológica que se intensifica à medida que a plateia se aprofunda no entendimento do protagonista.

Antes de desvelar os conflitos deste novo filme, Chan recorre ao primeiro filme da série, “Code 8: Renegados” (2019), para reacender memórias significativas na trajetória de Connor Reed, interpretado por Robbie Amell. Connor é o típico perdedor encantador que, até então, resistia à ideia de explorar sua condição única para se beneficiar de outros. Seu alto padrão moral contribui para a tragédia pessoal: a morte de sua mãe, Mary, interpretada por Kari Matchett, que faleceu de câncer após a família não conseguir financiar o tratamento necessário.

Regressando ao passado, Chan revisita cenas cruciais do filme de cinco anos atrás, quando Connor foge das autoridades, acusado injustamente de envolvimento na morte de policiais. Agora livre, o anti-herói luta para encontrar um novo sentido para sua vida após a prisão, enquanto enfrenta novos desafios. Entre eles, a necessidade de ajudar Pavani, uma adolescente órfã ameaçada pelo sargento Kingston, também conhecido como King, um policial vinculado à máfia de Lincoln que acredita que a jovem pode incriminá-lo em um caso antigo.

Esse grupo central, liderado por Amell e complementado por Sirena Gulamgaus e Alex Mallari Jr., e posteriormente por Garrett, o ex-negociante interpretado por Stephen Amell, irmão de Robbie na vida real, leva o enredo a um conjunto de reviravoltas, ancorado sempre pelo filme anterior, enquanto explora temáticas complexas de forma superficial.

Filme: Code 8: Renegados — Parte 2

Direção: Jeff Chan

Ano: 2024

Gêneros: Ficção científica/Ação/Policial

Nota: 8/10