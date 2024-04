O romance da Netflix que vai tocar cada pedacinho do seu coração

Despertar diariamente e inspirar ar fresco constitui, inegavelmente, um privilégio, que muitas vezes só reconhecemos ao nos depararmos com filmes impactantes como “A Cinco Passos de Você”. A fibrose cística, frequentemente abreviada como FC por aqueles que convivem com ela, é uma condição de saúde que afeta as células produtoras de muco, suor e secreções digestivas, conferindo-lhes uma viscosidade excessiva. Essas secreções densas e pegajosas se fixam nas cavidades nasais e nos alvéolos pulmonares, impedindo a adequada troca de oxigênio e dióxido de carbono no corpo. A FC, curiosamente, atinge muitos jovens, o que talvez explique o apelido de “doença do beijo salgado”, um detalhe que Stella, uma jovem de vinte e poucos anos, nunca pôde confirmar pessoalmente.

No filme dirigido por Justin Baldoni, que adapta a obra literária de Mikki Daughtry, Rachael Lippincott Tobias Iaconis e Amanda Moura, Haley Lu Richardson entrega uma atuação marcante como Stella, enfrentando a dor de sua condição com esperança e momentos de alegria genuína. Daughtry e Iaconis desenrolam a narrativa para introduzir personagens ainda mais angustiados que Stella, porém, é ela quem guia a história, desafiando constantemente as expectativas do público por um desfecho feliz. Stella vive mais no hospital do que em casa, e raramente a vemos fora desse ambiente, exceto em lembranças rápidas de momentos passados em seu quarto, talvez ouvindo música pop em alto volume. Ela parece se adaptar bem à sua rotina hospitalar, cercada por medicamentos que ela própria organiza, um ambiente estéril, um brinquedo de pelúcia e decorações que aliviam a estética clínica do local.

Stella também forma uma conexão especial com Barb, a enfermeira-chefe interpretada por Kimberly Hebert Gregory, que a observa através de uma câmera semiprofissional enquanto Stella grava vídeos para um vlog, compartilhando sua vida com FC e desfazendo mitos sobre a doença. Baldoni capta esses momentos com uma perspectiva que enfatiza a resiliente autoconfiança de Stella.

A possibilidade de um transplante duplo de pulmão oferece a Stella a chance de uma vida com menos limitações médicas, apesar de ser uma solução temporária até que a doença avance novamente. Esse desenvolvimento leva à introdução de um novo personagem que destaca ainda mais o talento de Richardson.

Will, também afetado pela FC, tem uma visão mais cínica e rebelde da vida, contrastando com a abordagem de Stella. À medida que a narrativa se desenvolve, torna-se claro que Will enfrenta desafios ainda maiores, impossibilitando um transplante devido à presença de uma bactéria patogênica.

O filme então explora a dinâmica entre Stella e Will, que precisam manter distância física para evitar contaminação cruzada, um desafio adicional imposto pela FC. O relacionamento deles se intensifica quando Will decide se comprometer com o tratamento e canalizar sua habilidade em desenho, com Stella como sua inspiração. A proximidade emocional, contrastando com a necessidade de distanciamento físico, forma o núcleo dramático do filme, gerenciado habilmente por Baldoni. A narrativa é pontuada por momentos de tensão e afeto contidos, simbolizados pelo taco de sinuca que se torna uma metáfora da conexão entre eles.

O filme culmina em eventos trágicos que impactam profundamente a vida de Stella e Will, levando a um desfecho ambíguo que reflete a complexidade das vidas afetadas pela FC. A performance de Cole Sprouse captura de forma eficaz a angústia e a esperança que definem a experiência de seu personagem.

Filme: A Cinco Passos de Você

Direção: Justin Baldoni

Ano: 2019

Gêneros: Drama/Romance

Nota: 9/10