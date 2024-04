Comédia romântica deliciosa na Netflix é perfeita para assistir debaixo das cobertas e com uma taça de vinho

Woody Allen sempre misturou um certo desespero com uma nostalgia encantadora. O seu filme “Um Dia Chuvoso em Nova York” é um perfeito exemplar desse estilo peculiar. Apesar de ambientado nos dias de hoje, o filme parece transportar seus personagens para uma época passada, talvez os vibrantes anos 1960 ou 1970. Nele, vemos pessoas saboreando martinis em bares ao som de música de piano, passeios românticos de charretes e até mesmo cigarros de ponta. Embora filmado em 2017, esta comédia romântica aguardou pacientemente sua estreia devido aos desafios enfrentados pela indústria do entretenimento na época, marcada por escândalos sexuais e controvérsias.

A trama gira em torno de Gatsby (Timothée Chalamet), um jovem aristocrata que troca a Universidade de Princeton por Yardley. Lá, ele se encanta por Ashleigh (Elle Fanning), uma jovem burguesa do Arizona, cuja inocência em relação às artimanhas da vida na cidade grande é quase palpável. Ashleigh, inteligente e sonhadora, almeja tornar-se uma jornalista de renome, com olhos fixos no prestigioso Prêmio Pulitzer. Enquanto isso, Gatsby é um apostador nato que romantiza a vida tumultuada de Manhattan.

Quando Ashleigh recebe a missão de entrevistar o renomado cineasta Roland Pollard (Liev Schreiber), conhecido por sua alma atormentada e sua genialidade incompreendida, Gatsby vê a oportunidade perfeita para acompanhá-la até Manhattan e planeja um dia repleto de atividades típicas da cidade que nunca dorme.

No entanto, uma série de contratempos frustra os planos de Gatsby e Ashleigh de passarem o dia juntos em Manhattan. Enquanto Ashleigh se vê envolvida pelo charme e mistério de Pollard durante a entrevista, Gatsby se aventura pela cidade, reencontrando velhos amigos, participando como figurante em um filme e, eventualmente, reavivando um antigo romance com Chan (Selena Gomez), a irmã de uma ex-namorada.

Enquanto isso, Ashleigh é arrastada para dentro do mundo intrigante do cinema, encontrando-se envolvida nas teias de dramas pessoais e segredos da indústria. Encontros com o roteirista Ted (Jude Law) e o sedutor ator Francisco Vega (Diego Luna) revelam a ela facetas desconhecidas desse universo glamoroso.

É interessante notar que, em 2018, a indústria do entretenimento foi abalada por uma série de escândalos, incluindo as acusações de abuso sexual contra Harvey Weinstein e as controvérsias envolvendo Woody Allen e seu relacionamento com Mia Farrow. Esses eventos lançaram uma sombra sobre o lançamento de “Um Dia Chuvoso em Nova York” na Netflix, um filme que, apesar de sua leveza e tom romântico, aborda temas semelhantes de uma maneira que não pode ser ignorada.

Assim, o filme de Woody Allen continua a desafiar convenções e a provocar reflexões, mesmo em meio a um contexto conturbado para a indústria cinematográfica. É uma obra que, apesar de sua aparente simplicidade, consegue capturar a complexidade e as contradições da vida moderna, enquanto nos leva a uma jornada repleta de nostalgia e encanto.

Filme: Um Dia de Chuva em Nova York

Direção: Woody Allen

Ano: 2019

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10