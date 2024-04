Uma das mais belas histórias de amor da Netflix, romance vai te fazer chorar, mas também vai lavar sua alma

Independentemente da riqueza acumulada, os caprichos do destino permanecem imprevisíveis. O protagonista de “Uma Linda Vida” é uma dessas pessoas cuja existência é pontuada por momentos de encontro e desencontro, talvez demasiadamente breves. Tal incerteza torna palpável seu receio diante da iminência de uma mudança significativa.

Mehdi Avaz, cineasta de origem irano-dinamarquesa, demonstra habilidade em orquestrar uma narrativa delicada, alcançando momentos de tensão considerável, permitindo que a história encontre seu próprio ritmo. Avaz habilmente introduz elementos românticos no momento oportuno, mantendo um tom fatalista que coexiste com a evolução amorosa sem ofuscar seu propósito.

Na direção, Avaz explora o roteiro de Stefan Jaworski, revestindo o enredo com um verniz de conto de fadas contemporâneo, embora com modificações sutis. Desde o início, é evidente o direcionamento do filme, e Elliott, interpretado com naturalidade por Christopher Nissen, um músico dinamarquês de sucesso moderado, se ocupa no trabalho pesado em um cais, carregando e descarregando bandejas de peixes em uma manhã ensolarada, mas fria.

Através de diálogos entre Elliott e o gerente do cais, percebe-se sua situação financeira precária. Nas cenas seguintes, Avaz começa a explorar mais profundamente esse personagem enigmático, dando ao público uma percepção mais concreta da sua angústia interna. A persona do homem duro, introspectivo e melancólico, que suporta as adversidades sem reclamar, é convincente no desempenho de Nissen, que encarna esse tipo de anti-herói com a humanidade que Paul Newman trouxe aos seus papéis ao longo de sua carreira.

Gradualmente, observa-se a transformação de Elliott, que percebe uma chance de prosperar através de sua arte enquanto busca uma solução digna para seu complicado relacionamento com Oliver, um amigo de dias mais luminosos, agora um empecilho. Sebastian Jessen adiciona profundidade à performance de Nissen, e juntos preparam o cenário para um segundo ato poderoso, desafiando soluções triviais.

O carisma de Nissen é fundamental para capturar a atenção do público neste conto de fadas invertido e quase simplista. No início do terceiro ato, um incêndio marca um ponto de virada na vida do personagem, e apesar de Elliott estar visivelmente abalado por um desejo intenso de recomeçar, esta mudança abrupta parece mais um castigo severo por sua atitude inflexível em relação a um acordo anterior com Oliver.

No momento final, a gravação de um videoclipe serve como redenção para erros anteriormente cometidos, e o romance nascente com Lilly, filha de sua empresária interpretada de maneira convincente por Inga Ibsdotter Lilleaas, sinaliza o início de um novo capítulo para esse homem feito de falhas e acertos, e de quedas das quais sempre se levanta, mantendo o tom poético intacto.

Filme: Uma Linda Vida

Direção: Mehdi Avaz

Ano: 2023

Gêneros: Musical/Drama/Romance

Nota: 8/10