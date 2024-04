Na Netflix, a obra-prima de Tom Hanks que é um dos melhores filmes da história do cinema

No filme “Capitão Phillips” (2013), dirigido por Paul Greengrass, especialista em docudramas, a narrativa é tecida com uma autenticidade impressionante. A técnica de câmera na mão, a escolha estética de não processar as cenas noturnas, resultando em uma imagem granulada similar a documentários, e a atuação de um elenco majoritariamente inexperiente e desconhecido ampliam a intensidade do suspense que permeia o filme.

Paul Greengrass é reconhecido por suas habilidades narrativas, especialmente em contextos de grandes tragédias. Em “Capitão Phillips”, ele se inspira na realidade para criar um relato quase inacreditável. A história segue o comandante do navio MV Maersk Alabama, Richard Phillips, interpretado por Tom Hanks, em um dia aparentemente comum, 8 de abril de 2009. Phillips se depara com a ameaça de um ataque pirata somali e consegue inicialmente evadir-se, mas os piratas retornam e invadem o navio. Este incidente desencadeia uma série de eventos tensos e surpreendentes, habilmente orquestrados por Greengrass nos primeiros vinte minutos do filme.

A dinâmica entre Phillips e Muse, o líder pirata interpretado por Barkhad Abdi, evolui para um tenso jogo de estratégias. Phillips, apesar de capturado, não cessa de elaborar planos para enfraquecer os piratas, que gradualmente perdem controle sobre a situação. A direção de Greengrass explora de maneira sutil a complexidade dos personagens dos piratas, revelando as condições desoladoras de vida na Somália, governada por líderes religiosos ignorantes e marcada por conflitos fratricidas prolongados.

O filme ganha profundidade no segundo ato com o foco nos piratas, onde a naturalidade de Muse, em contraste com a astúcia de Hanks, culmina no ponto alto da direção de Greengrass. Tom Hanks, cuja carreira é marcada por papéis significativos em filmes de grande sucesso, mais uma vez demonstra sua habilidade em capturar a essência de seus personagens, reforçando sua posição como um dos grandes atores de Hollywood.

A cena inicial, que mostra Phillips sendo levado ao aeroporto por sua esposa Andrea, interpretada por Catherine Keener, pode parecer superficial, mas serve para estabelecer Phillips como um homem dedicado à família. Este traço de caráter se revela ao longo do filme, especialmente no tratamento humanitário que ele dispensa a Bilal, um dos piratas, acentuando a contradição entre o seu papel como comandante e sua compaixão.

Os piratas, apesar de amadores em seu ofício, mostram determinação ao descobrir que o cofre do navio contém apenas trinta mil dólares, uma quantia insignificante para os padrões internacionais, mas significativa para eles. A captura eventual de Muse e a liberação da tripulação culminam em um desfecho emocionante, onde Phillips, após tentativas desesperadas de fuga, finalmente sucumbe à pressão dos eventos.

“Capitão Phillips” não apenas relata um conflito entre o capitão e os piratas; ele ilumina as trevas humanas com a história de coragem e resiliência de um homem enfrentando adversidades extremas. Greengrass, por meio deste filme, ilustra uma luta contemporânea que reflete tanto o desespero quanto a dignidade humana, tornando-se um marco no cinema.

Filme: Capitão Phillips

Direção: Paul Greengrass

Ano: 2013

Gênero: Thriller/Ação

Nota: 10/10