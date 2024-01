O melhores livros lidos em 2023 (Beto Silva)

Latim em Pó, de Caetano W. Galindo

Caetano W. Galindo é um dos melhores tradutores brasileiros. Foi dele a última tradução do “Ulysses”, de James Joyce e do calhamaço “Graça Infinita”, obra-prima de David Foster Wallace. Mas nesse livro Galindo é autor. E a protagonista de seu livro é uma personagem importantíssima para ele e para todos nós que vivemos no Brasil: a língua portuguesa. “Em Latim em Pó” a história do nosso idioma é reconstituída desde a sua mãe, o latim, passando por todos as suas filhas, netas e até bisnetas. Numa aula de história, linguística, geografia e, é claro, português, vamos aprendendo mais sobre o nosso idioma, como chegamos a falar o nosso português “brasileiro” e as diferenças e semelhanças entre os vários “portugueses” falados em nosso tempo. Tudo isso é mostrado numa prosa fluida e envolvente, que nos pega pelo cangote no início e só nos solta no final do livro, nos deixando com vontade de estudar ainda mais sobre a nossa língua.