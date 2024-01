O melhores livros lidos em 2023 (Solemar Oliveira)

2023 é o ano que não acaba nunca! Dizem que foi Einstein quem disse: “Uma hora namorando parece um segundo e um segundo com o pé numa brasa parece uma hora”. O ditado, supostamente do velho físico, vale para o ano que finalmente se encerra. Para as coisas difíceis, dias viraram semanas, e para a leitura, ponto máximo da satisfação e prazer desse humilde cronista, semanas viraram minutos. Estatisticamente falando, nem todo o tempo do mundo seria suficiente para ler toda boa obra escrita. A vida é muito curta e o tempo infinito que temos está limitado pela efemeridade da existência. Ops, ficou pesado! Fato: li 48 livros em 2023. Com mais tempo talvez leria o dobro (suponho), ainda assim faltaria muito para ler toda maravilha escrita que existe. Por isso, selecionei aqueles avalizados, referendados, carimbados e com certificado de qualidade (mas nem sempre emitidos por especialistas do ramo). Aí estão os que mais gostei. São uma parcela de todo desejo frustrado pelo tempo, esse impertinente!

O Passageiro, de Cormac McCarthy Depois do advento de “A Estrada”, livro que compõe a indiscutível grande obra de McCarthy, que tem seu ápice com o clássico mundial “Meridiano de Sangue”, um livro único entre livros únicos, e um jejum literário de dezesseis anos, o autor norte-americano lança a obra-prima “O Passageiro”. Um livro sobre solidão e amizade. Sobre a manifestação de um mundo que tende à melancolia e, por seu pessimismo e finitude, efêmero em todos os sentidos. Um livro sobre a jornada de um herói incomum, genial e cercado por uma horda de criaturas peculiares e improváveis. Com a Física e a Matemática como pano de fundo, a bomba atômica e seus efeitos, McCarthy fala de ciência e vida, de amor e destruição, com uma capacidade surpreendente. Tudo isso do alto de seus bem vividos 89 anos.



O Marcador de Página, de Sigismund Krzyzanowski Neste livro Krzyzanowski denuncia a formalidade excessiva, a burocracia e os costumes desprovidos de crítica.

Kramp, de María José Ferrada Uma narrativa sobre a magia da infância e sobre a passagem dela. É, essencialmente, sobre mudança. Um rito de passagem.

Ensaio Sobre o Louco por Cogumelos, de Peter Handke Apesar da aura melancólica, sentimos que estamos diante de um super-herói iminente, em construção. Por causa dos cogumelos, o protagonista condensa uma energia que, supostamente, poderia ser convertida em um superpoder fantástico.

Rinha de Galos, de María Fernanda Ampuero Um colossal e magnífico labirinto complexo, onde em cada nova esquina encontramos um Minotauro à espreita.

Escute as Feras, de Nastassja Martin A autobiografia de Nástia, uma mulher que enfrentou um urso na Península de Kamtchátka, nos confins do mundo, e sobreviveu, fascina, comove e educa, pois, “tudo é permitido quando nascemos das próprias cinzas”.

Eisejuaz, de Sara Gallardo “Um animal demasiado solitário devora a si mesmo”, essa síntese melancólica resume a jornada de Eisejuaz, um índio do povo Wichí, cujos nomes são muitos: água que corre, homem grande, o mais forte de todos…

Meninas, de Liudmila Ulítskaia Os seis contos de “Meninas” são inspirados na memória da autora e suas experiências de criança e fazem um discurso político sobre o regime stalinista.

Salmo, Romance-meditação Sobre os Quatro Flagelos do Senhor, de Friedrich Gorenstein O livro narra o episódio da passagem de Dã, da tribo de Dã, a Áspide, o Anticristo, o irmão de Jesus Cristo, pelo mundo. O livro é um conjunto de conjecturas nada superficiais sobre religiões, comportamento, disciplina, conduta e moral.

Flecha, de Matilde Campilho O livro é uma seta orientada. É, exatamente, uma flecha. Ela atravessa o mundo e o tempo e por onde passa usurpa fragmentos da estrutura edificada, se suja de resíduos e os leva para frente, para o futuro.

A Corneta, de Leonora Carrington Uma fantasia política e crítica, cheia de mitologia, ornada com Literatura esotérica, irreverente e engraçada. É um livro que representa uma análise minuciosa da sociedade de sua época.