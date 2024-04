Desligue o cérebro e assista ao novo filme divertidíssimo de ação e humor na Netflix que vai dar férias para sua cabeça

Adaptado da série de mangá aclamada, que estreou em 1985, “City Hunter” surge como a primeira incursão japonesa no mundo do live-action baseado nos quadrinhos de Tsukasa Hôjô. Não obstante, uma adaptação cinematográfica chinesa, estrelada por Jackie Chan, fez sua estreia em 1993. A trama orbita em torno de Ryo Saeba (Ryohei Suzuki), um detetive particular carismático e irreverente que navega pelas sombras do submundo de Kabukicho, em Tóquio. Com habilidades de luta excepcionais e um instinto investigativo aguçado, suas incumbências variam desde a localização de pessoas desaparecidas até a proteção de clientes contra ameaças criminosas.

Seu parceiro nesta empreitada é Hideyukio Makimura (Masanobu Andô). Quando uma mensagem criptografada aparece com a inscrição “XYZ, encontre minha irmã”, Ryo e Hideyukio embarcam em uma busca frenética por Kurumi, uma renomada cosplayer enredada em apuros. Descobre-se que Kurumi está envolvida com uma perigosa organização criminosa que desenvolveu uma droga sintética experimental, conferindo habilidades sobre-humanas aos seus usuários. No entanto, os efeitos colaterais letais dessa substância tornam-se evidentes, ceifando vidas inocentes em seu rastro. Surpreendentemente, apenas Kurumi sobreviveu aos testes desse composto químico.

Contudo, durante as festividades de aniversário da irmã de Hideyukio, Kaori (Misato Morita), um misterioso agressor, dotado de força sobre-humana, ataca e ceifa a vida de Hideyukio. Consumida pela dor e determinação, Kaori instiga Ryo a unir forças para desvendar os motivos e os responsáveis por essa tragédia. À medida que a trama se desenrola, eles cruzam seus caminhos com Kurumi, cuja vida está em perigo iminente pelas garras da sanguinária organização criminosa conhecida como Union.

A jornada que se segue é repleta de adrenalina, aventura e até mesmo momentos de humor, encapsulando coreografias de luta elaboradas, figurinos extravagantes, cenas de ação eletrizantes e uma pitada de comédia pastelão para equilibrar a tensão. Contudo, é importante notar que o filme tropeça ocasionalmente em um humor excessivamente simplório e desgastante, às vezes permeado por elementos sexistas e carente de charme. Os antagonistas não conseguem se destacar, deixando todo o brilho para Ryohei Suzuki, cujo carisma mínimo é o alicerce que sustenta a narrativa.

Em meio aos altos e baixos do filme, há um indiscutível mérito na habilidade de Ryohei Suzuki em personificar Ryo Saeba com uma dose palpável de carisma e presença de tela. Sua interpretação confere uma camada de profundidade ao protagonista. Da mesma forma, o elenco de apoio, embora às vezes ofuscado pela luminosidade de Suzuki, desempenha seus papéis com competência, contribuindo para a construção do universo vibrante e caótico de “City Hunter”.

Apesar de suas falhas, “City Hunter”, na Netflix, ainda oferece um espetáculo visualmente impressionante, repleto de sequências de ação emocionantes e uma estética vibrante que captura a essência do mangá original. A direção competente e a cinematografia cuidadosamente elaborada contribuem para uma experiência cinematográfica envolvente, que certamente deixará os fãs do gênero satisfeitos.

Filme: City Hunter

Direção: Yûichi Satô

Ano: 2024

Gênero: Ação/Comédia/Policial

Nota: 7/10