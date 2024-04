Vencedor de 4 Oscars, único remake da história do cinema que superou o original está no Prime Video

Martin Scorsese talvez não tenha em sua extensa filmografia um único trabalho que possa ser considerado ruim, mas “Os Infiltrados” certamente se destaca como um de seus melhores filmes. Baseado no filme honconguês “Infernal Affairs” de Alan Mak e Felix Chong, lançado em 2002, o roteiro de William Monahan oferece uma narrativa densa e envolvente, que à época do lançamento deixou o público e a crítica extasiados.

O filme, lançado em 2006, conquistou cinco indicações ao Oscar, com quatro vitórias nas principais categorias: Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Filme. A vitória nesta última categoria foi uma surpresa, considerando o estilo não convencional do filme, repleto de violência e linguagem forte, elementos que geralmente não são os preferidos pela Academia.

O enredo acompanha o policial Billy, interpretado por Leonardo DiCaprio, que se infiltra em uma gangue de irlandeses no sul de Boston, ganhando a confiança do chefão Frank Costello, papel de Jack Nicholson. Paralelamente, Colin Sullivan, interpretado por Matt Damon, também se infiltra na polícia como um representante de Costello. Ambos os personagens sabem da existência um do outro e passam o filme inteiro tentando descobrir suas identidades, enquanto lidam com seus próprios dilemas pessoais, incluindo um triângulo amoroso com a psiquiatra Madolyn, interpretada por Vera Farmiga.

Scorsese conduz magistralmente a narrativa, mesclando suspense, ação e drama com uma pitada de humor, culminando em um final surpreendente e emocionante. O elenco estelar, que inclui Alec Baldwin, Martin Sheen, Mark Wahlberg, Anthony Anderson, Kevin Corrigan, Ray Winstone e James Badge Dale, entrega atuações excepcionais que elevam ainda mais a qualidade do filme.

Embora “Os Infiltrados” tenha violência explícita e linguagem forte, sua narrativa intricada e bem escrita, aliada às impressionantes atuações de Nicholson e DiCaprio, garantem sua posição como uma obra-prima do cinema contemporâneo. Uma experiência cinematográfica intensa e memorável, que permanece na memória do espectador muito além do último crédito.

A complexidade dos relacionamentos e das motivações dos personagens em “Os Infiltrados” contribui para a riqueza da narrativa, proporcionando ao público uma imersão profunda no universo sombrio e intrincado do crime organizado e da aplicação da lei. A habilidade de Scorsese em criar uma atmosfera de tensão crescente, sustentada por performances arrebatadoras, é evidente em cada cena do filme.

Além das performances magistrais, a direção de Scorsese é meticulosa em cada detalhe, desde a escolha da trilha sonora até a composição visual das cenas. A cinematografia de “Os Infiltrados” é marcada por uma paleta de cores contrastadas e uma atmosfera sombria que reflete perfeitamente o clima tenso e perigoso do submundo criminal de Boston.

O filme aborda questões complexas sobre lealdade, identidade e moralidade, deixando o espectador refletindo longamente sobre as escolhas dos personagens e suas consequências. A trama intricada mantém o público na ponta da cadeira, enquanto Scorsese tece habilmente uma teia de intrigas e reviravoltas que culmina em um final surpreendente e emocionante.

Filme: Os Infiltrados

Direção: Martin Scorsese

Ano: 2006

Gênero: Ação/Policial/Drama

Nota: 10