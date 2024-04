O filme da Netflix que virou um fenômeno global e já foi visto por mais de 20 milhões de pessoas

O filme “Paralisia”, roteirizado por Rowan Joffe e dirigido por Nour Wazzi, apresenta um enredo de suspense que entrelaça as vidas de quatro personagens de maneira trágica. No centro da trama está Katherine (interpretada por Famke Janssen), uma ex-atriz que enfrenta um grave estado de saúde, deixando-a completamente imobilizada, exceto por um olho, através do qual ela se comunica. Esse estado é conhecido como síndrome do encarceramento, e Katherine não é um caso isolado; histórias semelhantes de comunicação através de piscadas de olhos são vistas em figuras reais como Tracey Okines e Jean-Dominique Bauby, que também deixaram suas marcas literárias nessa condição.

A relação entre Katherine e sua enfermeira, Mackenzie (Anna Friel), se intensifica quando a enfermeira descobre através de flashbacks que houve uma tentativa de assassinato contra Katherine. A enfermeira, então, assume um papel crucial na exposição desses eventos ao público, atuando como um elo entre o passado e o presente.

A narrativa também nos leva ao passado distante, na sombria mansão de Katherine em Saint Albans, onde ela vive com seu enteado, Jamie (Finn Cole), um jovem com problemas de saúde crônicos. Após a morte de uma amiga próxima, Katherine decide acolher Lina (Rose Williams), a filha de sua amiga, criando uma nova configuração familiar. Jamie e Lina crescem juntos e, eventualmente, se casam, embora a relação se revele desequilibrada, com Lina assumindo mais o papel de cuidadora do que de parceira.

Essa dinâmica familiar é complicada pelo medo constante de abandono que Jamie expressa, manipulando Lina emocionalmente, especialmente quando sua saúde se deteriora. O relacionamento de Lina com Katherine, que inicialmente é cordial, se deteriora à medida que Lina sente-se presa e limitada pelas circunstâncias. A tensão aumenta quando Lina inicia um relacionamento discreto com Lawrence (Alex Hassell), o médico de Jamie, desencadeando uma série de traições e segredos.

O enredo do filme se desenvolve com uma série de reviravoltas, mas a execução falha em desenvolver completamente as motivações e as emoções dos personagens, deixando a trama um tanto quanto incoerente em momentos chave. Embora sirva como entretenimento, o filme não consegue entregar um impacto memorável ou surpresas significativas.

Filme: Paralisia

Direção: Nour Wazzi

Ano: 2023

Gênero: Suspense

Nota: 7/10