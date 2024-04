Encantador, charmoso e adorável: o romance mais bonito que você verá na Netflix

Filmes de romance adolescente frequentemente enfrentam desafios significativos. Considerar que perpetuar certas percepções sociais em um ambiente que rejeita imposições e juízos preconceituosos não é problemático pode levar ao fracasso. Este é o cenário no qual “Você Nem Imagina” se posiciona.

Sob a direção de Alice Wu, a cineasta sino-americana, o filme de 2020 se destaca como um exemplo emblemático de amadurecimento, adaptando-se ao desejo do público por renovação dentro deste subgênero. Apesar de manter a estrutura convencional dessas histórias, que frequentemente glorificam a confusão dos jovens em evolução, a novidade está na forma como o protagonista encara sua própria desordem.

Optando por não recriar completamente o gênero, mas mantendo-se dentro dos limites do esperado, a trama se concentra em Ellie Chu, uma jovem exemplar de Squahamish. Vivendo com seu pai isolado, Ellie, interpretada por Leah Lewis, utiliza sua habilidade na escrita para ganhar dinheiro redigindo trabalhos para outros estudantes. Uma dessas tarefas é uma carta de amor para Aster Flores, interpretada por Alexxis Lemire, a pedido de Paul Mansky, papel de Daniel Diemer, que está apaixonado pela jovem. Ellie aceita, sem prever que isso desencadeará um intenso processo de autodescoberta e revisão de suas próprias percepções equivocadas, um caminho que vem acompanhado de dor.

Wu demonstra firmeza na direção, equilibrando-a com a sensibilidade requerida. “Você Nem Imagina” transcende a típica narrativa romântica adolescente, destacando-se pela habilidade da diretora em capturar momentos refinados de seus atores principais, que entregam atuações notavelmente precisas. O roteiro habilmente utiliza clichês do gênero, subvertendo-os quando necessário, criando assim momentos surpreendentes.

Conforme Ellie e Paul se aproximam, torna-se evidente que algo se desenvolverá entre eles. O roteiro sugere sutilmente a paixão de Paul pela inteligente Ellie, enquanto ela, já consciente de sua homossexualidade, enfrenta o desafio de afirmar-se verdadeiramente, sem ceder às convenções. Ela não considera um relacionamento amoroso com Paul e menos ainda espera que ele desenvolva sentimentos por ela.

Resolver este complexo dilema não é trivial, mas Wu lida com isso com destreza. O fato de Ellie ser abertamente homossexual oferece uma vantagem distinta, permitindo que a diretora explore um conflito que pode parecer menor, mas que é vital para discutir a expressão de sexualidades alternativas na juventude, uma época repleta de experimentações. A partir daí, a personagem de Aster se fortalece, desafiando estereótipos e começando a perceber nuances de sua própria vida que antes ignorava. Descobrindo seus sentimentos por Ellie, ela enfrenta a complexidade de viver autenticamente, apesar das expectativas familiares e sociais.

Alice Wu deixa claro desde o início que seu filme não é uma simples história de amor. Como demonstrado em muitos filmes clássicos, o final sugere uma despedida simbólica em uma plataforma de trem, evocando a poderosa imagética de despedidas no cinema. Assim, Ellie embarca em um trem para uma nova vida, sendo acompanhada por Paul, não por Aster.

“Você Nem Imagina”, portanto, é mais do que uma narrativa sobre o amor romântico. Wu ultrapassa as expectativas tradicionais, entregando uma narrativa sincera e iluminadora sobre as complexidades humanas. A obra demonstra que, embora nem todos experimentem um grande amor, a vida oferece descobertas sobre amizades verdadeiras, onde o amor existe de formas diversas e separadas.

Filme: Você Nem Imagina

Direção: Alice Wu

Ano: 2020

Gênero: Romance/Comédia

Nota: 9/10