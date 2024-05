O filme perfeito na Netflix para quem ama Agatha Christie

“Confesse, Fletch” é um filme de Greg Mottola, que adaptou ao lado de Zev Borow o livro de Gregory McDonald, que já havia ganhado versão cinematográfica protagonizada por Chevy Chase, nos anos 1980, em “Assassinato por Encomenda”, de Michael Ritchie. Na versão mais recente, o protagonista, Irwin M. Fletcher, ganha vida pelas mãos de John Hamm. Este filme é baseado no segundo livro da série de McDonald, enquanto o anterior, protagonizado por Chevy Chase, é baseado no primeiro.

Com referências ao oitentista, Greg Mottola achou que a primeira versão de seu roteiro parecia ter sido feita para Chase, mas como o tom não combinava com Hamm, o script foi readaptado com um tipo de humor diferente, novos personagens e mais situações, além da ambientação aos tempos atuais. Um exemplo disso, é que Fletch, que é um ex-jornalista investigativo que se tornou detetive particular, diz que abandonou a carreira porque a profissão foi corrompida pelas redes sociais. Naturalmente, não havia redes sociais nos anos 1980.

No enredo, Fletcher está em Roma investigando o desaparecimento de um magnata italiano, cujo pedido de resgate é sua coleção de obras de arte de alto custo, que inclui peças de Pablo Picasso, Edvard Munch e Amadeo Modigliani. Sua contratante é Angela (Lorenza Izzo), por quem se apaixona e pretende se casar. Ela quer saber do paradeiro de seu pai.

As investigações levam Fletch até Boston, onde um negociante peculiar parece estar comercializando as obras desaparecidas. Quando Fletcher chega na casa em que alugou, encontra um corpo no local, tornando-se o principal suspeito e despertando o interesse dos policiais à frente do caso, Morris Monroe (Roy Wood Jr) e Griz (Ayden Mayeri). Apesar disso, Fletch não se sente acuado em bisbilhotar o caso, investigar por conta própria e trocar informações com os dois agentes, mesmo que eles não confiem nele. A questão é que Fletch acredita que alguém está tentando incriminá-lo e que os dois casos têm relação.

Apesar de situações bizarras e absurdas, Fletcher nunca perde a aura despreocupada e cínica, nunca parece surpreso ou cuidadoso em esconder suas pegadas. Charmoso, travesso e atrapalhado como um golden retriever, Fletch reage com naturalidade e até uma certa alegria a tudo que acontece ao seu redor, mesmo às situações mais sombrias, mas sem aquele tipo de humor escrachado ou pastelão como era na época de Chevy Chase. Aqui, há um certo grau de elegância, sofisticação e um carisma discreto. É um tipo de humor seco e afiado, não daquele que vai te fazer gargalhar até chorar.

Ao redor de Fletcher, uma gama de personagens secundários excêntricos e malucos que criam situações cômicas com os acontecimentos mais triviais, dando maior conteúdo de entretenimento à trama e humor.

Filme: Confesse, Fletch

Direção: Greg Mottola

Ano: 2022

Gênero: Comédia/Policial/Mistério

Nota: 8/10