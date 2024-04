Aplaudido de pé no Festival de Toronto, romance com Kate Winslet indicado a mais de 40 prêmios acaba de chegar à Netflix

Com um orçamento modesto de 11 milhões de dólares, “A Vingança Está na Moda” é um drama australiano dirigido por Jocelyn Moorhouse. Concebido de forma independente, o filme teve o essencial protagonismo de Kate Winslet, que aceitou atuar por um cachê abaixo do estipulado. Jocelyn queria muito que Kate Winslet estivesse envolvida no projeto e sabia que sem uma estrela do calibre dela, seria difícil conseguir financiamento para seu longa-metragem. Como a participação da atriz ganhadora do Oscar era fundamental para o projeto ir para frente, foi necessário aguardar que ela tivesse seu filho, já que estava grávida, e esperar o fim do puerpério. A espera, claro, valeu a pena.

O filme foi baseado no livro de PJ Hogan, o mesmo de “O Casamento de Muriel”, que também foi adaptado para as telas por Jocelyn Moorhouse. Kate Winslet empresta toda sua autoconfiança, carisma e talento ao interpretar a femme fatale Tilly Dunnage, uma bem-sucedida costureira que decide voltar para sua cidade natal, Dungatar, para cuidar de sua mãe, Molly (Judy Davis), e enfrentar alguns fantasmas do passado.

Sua fama, na cidadela com ares de vilarejos do Velho Oeste americano, é de assassina. No entanto, Tilly não se lembra do suposto homicídio que cometeu. Sua mãe também não. A única certeza é de que ela é persona non grata em Dungatar, assim como sua mãe, conhecida na vizinhança como “prostituta”, “vadia”. Não sabemos se Molly foi, de fato, uma prostituta, ou se tudo não passa de um ódio despejado gratuitamente. Também não sabemos, até uma parte avançada do filme, se Tilly realmente matou alguém.

A presença de Tilly provoca um verdadeiro rebuliço na cidade. Os vestidos que ela usa são costurados por ela própria, modelos elegantes, no estilo parisiense e considerados um tanto indecentes para aquela pequena população caipira e excêntrica de Dungatar. Sua mera presença em um jogo de futebol, com um belíssimo vestido tubinho na cor vermelha, desestabiliza os atletas, ajudando o time da cidade a ganhar. Entre os jogadores, está Teddy (Liam Hemsworth), com quem Tilly viveu uma espécie de romance juvenil. Ironias e provocações entre eles abrem caminho para que se reaproximem.

Conforme a história se desenrola, sabemos que um garoto valentão na cidade, Stewart Pettyman (Rory Potter), foi assassinado. E os boatos são de que Tilly o teria matado. No entanto, ninguém realmente testemunhou o ocorrido e Tilly perdeu completamente a memória do incidente. Apesar de ser odiada na cidade, os vestidos de Tilly começam a fazer sucesso. Sua eficácia em deixar elegantes uma série de mulheres peculiares da roça, comprova seu talento inegável para a costura. No entanto, por quanto tempo a vizinhança fofoqueira e vingativa deixará o caso de Stewart Pettyman adormecido?

Não muito tempo. Então, enquanto tenta recuperar a memória e provar sua inocência, Tilly vive um romance apaixonado com Teddy, que parece ser o único que realmente não se importa com os burburinhos contra a amada. A relação de Tilly com a mãe, de quem se afastou à época da morte de Stewart, também começa a se pacificar e os motivos dela ter ido embora são esclarecidos.

O filme dá a impressão de ser mais longo do que é e poderia ter sido enxugado dos excessos. Mesmo assim, “A Vingança Está na Moda”, na Netflix, reúne um elenco mágico para entregar uma história fascinante e bastante envolvente.

Filme: A Vingança está na Moda

Direção: Jocelyn Moorhouse

Ano: 2015

Gênero: Drama/Comédia/Romance/Faroeste

Nota: 9/10