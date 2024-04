Filme com Nicolas Cage, na Netflix, é o que você precisa para se desligar dos problemas por 106 minutos 

Personagens guiados por um anseio de retaliação, enfrentando corajosamente uma jornada para confrontar aqueles que perturbaram a paz de seus lares através de um ato criminoso, manchando a honra de suas famílias com o sangue de um ente querido, são uma constante bem-vinda no universo cinematográfico. O filme “Ajuste de Contas” se apoia nessa premissa, mesclando-a com a inevitável passagem do tempo, um adversário implacável contra o qual nenhum homem pode prevalecer. O tempo avança implacável, nunca pausando ou retrocedendo, e é justamente essa característica que o torna um elemento tão precioso, especialmente quando se reconhece que uma parte significativa da vida foi perdida para sempre, sem a possibilidade de recuperar a benevolência da natureza.

A sede de vingança se torna um ponto de partida cativante para a narrativa desses personagens que buscam restaurar seu equilíbrio perdido. Shawn Ku, junto com John Stuart Newman, extrai profundamente de seu texto, evidenciando claramente a determinação do protagonista em devolver o sofrimento àqueles que lhe negaram um futuro pacífico, uma vez que ele não pode mais retomar sua vida de onde foi brutalmente interrompido. A vida de Frank Carver, interpretado por Nicolas Cage, é marcada por duas décadas de caos persistente que diariamente lembra-o de suas falhas, até que surge a chance de começar de novo. O mundo não parou de girar, como evidência Joey, personagem de Noah Le Gros, que já não é mais uma criança. À medida que percebe que reconstruir sua vida ao lado do filho é uma benção inesperada em seu destino desafortunado, cumprir seu plano de vingança se torna um imperativo ético.

A narrativa se desenrola enquanto um personagem é brutalmente agredido com um bastão de beisebol, objeto central da trama, ao som da trilha sonora de John Kaefer, que envolve o espectador com arias operísticas que lamentam a vida e suas decepções. “Ajuste de Contas” começa com um flashback de vinte anos atrás, propositadamente não explicativo, convidando o espectador a montar o quebra-cabeça por si mesmo, enfrentando as armadilhas cuidadosamente colocadas no texto de Ku e Newman, que exigem atenção aos detalhes para que a narrativa se complete. A trama segue Frank observando essa cena, sendo abruptamente transportado para a enfermaria de uma prisão, onde é atendido por uma médica, interpretada por Linda Ko, que lhe prescreve um potente sedativo para mitigar a insônia que o atormenta desde sua prisão.

O personagem de Ko explica a Frank que a falta de sono pode causar delírios tão intensos que tornam difícil para o paciente distinguir a realidade de suas fantasias mais sombrias, um elemento crucial especialmente no clímax do segundo ato, quando Frank começa a vivenciar momentos de genuína proximidade e afeto com Joey. Le Gros, com uma atuação que equilibra perfeitamente a ternura e a rebeldia de seu personagem, ajuda até mesmo a reeducar o pai nos jogos da sedução, quando aparece Simone, trazendo um pouco de leveza ao cotidiano de Frank. A performance de Karolina Wydra como Simone, uma prostituta cujo nome profissional é Jennifer, é enigmática, e ela deixa claro que os elogios à performance sexual do personagem de Cage precisam ser remunerados, e qualquer sorriso capaz de derreter corações desaparece no vazio de uma alma igualmente sombria caso não seja adequadamente compensado.

Joey e Simone se tornam fantasmas que Frank alimenta avidamente, até que ele finalmente tem a oportunidade de ajustar contas com o passado na cena em que confronta o homem que o lançou na mais profunda das tragédias. A partir desse momento, “Ajuste de Contas” mergulha de cabeça em um flerte com o sobrenatural, desviando-se completamente da introdução intensa de um homem desesperado para juntar os pedaços de sua vida fragmentada.

Filme: Ajuste de Contas

Direção: Shawn Ku

Ano: 2019

Gêneros: Ação/Suspense

Nota: 8/10