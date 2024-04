Se você adora Agatha Christie, precisa assistir esse mistério divertidíssimo na Netflix

“Um Caso de Detetive” é um filme excêntrico e incomum, que surge como um exemplar que transcende os limites do convencional. Sob a direção habilidosa de Evan Morgan, o filme noir apresenta-se como um complexo amalgama de mistério, drama e comédia, mantendo o espectador imerso em sua trama desde os primeiros instantes até seu desfecho. Longe de seguir os padrões tradicionais do gênero, surpreende ao fornecer uma narrativa repleta de nuances e reviravoltas.

A trama gira em torno de Abe Applebaum (Adam Brody), um detetive em declínio, cuja jornada é marcada por uma série de eventos que desafiam tanto sua habilidade investigativa quanto sua própria identidade. Abandonado pelo sucesso de outrora e afundado em casos triviais, Abe encontra-se em um estado de desânimo, incapaz de reencontrar o fulgor de seus dias de glória.

O ponto de virada ocorre quando Abe é abordado por Caroline (Sophie Nélisse), uma jovem decidida a desvendar o misterioso assassinato de seu namorado. Esta oportunidade inesperada de mergulhar em um caso genuinamente complexo reaviva a chama da investigação em Abe, levando-o a embarcar em uma jornada repleta de desafios e revelações.

É notável destacar a maestria com que Morgan conduz a narrativa, habilmente entrelaçando elementos de suspense, drama e humor para criar uma experiência cinematográfica envolvente e cativante. Cada pista deixada ao longo do caminho serve não apenas para desvendar o mistério do assassinato, mas também para explorar as profundezas da psique de Abe e os demônios que o assombram.

No entanto, o verdadeiro triunfo de “Um Caso de Detetive”, na Netflix, reside não apenas em sua trama intricada, mas também em sua exploração das complexidades da condição humana. Por trás da fachada do mistério e da intriga, o filme lança luz sobre questões existenciais profundas, confrontando o protagonista com o vazio de sua própria existência e a busca por redenção.

O filme, em sua essência, não se limita a entreter, mas também a provocar reflexões sobre a natureza da verdade, da redenção e do propósito. A jornada de Abe, do esquecimento à redescoberta de seu propósito é como um eco das lutas internas que muitos enfrentam em suas próprias vidas.

Além disso, a cinematografia habilmente empregada por Morgan dá vida à atmosfera sombria e intrigante da narrativa, imergindo o espectador em um mundo onde cada sombra esconde uma nova revelação e cada pista é uma peça crucial do quebra-cabeça. A paleta de cores e os enquadramentos meticulosamente planejados contribuem para a construção de uma estética visualmente deslumbrante, que complementa e enriquece a complexidade emocional da história.

É importante ressaltar também o desempenho excepcional do elenco, liderado por Adam Brody em uma interpretação visceral e emocionante de Abe Applebaum. Sua jornada de autodescoberta é retratada com uma sinceridade e intensidade que ressoam com o público, tornando-o um protagonista verdadeiramente cativante. Sophie Nélisse brilha como Caroline, infundindo o papel com uma mistura irresistível de determinação e vulnerabilidade, enquanto Kaitlyn Chalmers-Rizzato traz uma aura de mistério e intriga para o papel de Gracie.

Filme: Um Caso de Detetive

Direção: Evan Morgan

Ano: 2020

Gênero: Mistério/Drama/Comédia

Nota: 10