Último dia para assistir ao suspense baseado em conto arrepiante de Stephen King, na Netflix

Inicialmente, é um enigma compreender a motivação que levaria um indivíduo jovem e mentalmente apto a dedicar-se à investigação de enigmas situados nos quartos de hotéis, desde uma costa até outra nos Estados Unidos. Contudo, o retrato de Mike Enslin, o protagonista sinistro de “1408”, não revela mais o vigor juvenil, tampouco desfruta de uma saúde mental invejável. Para justificar sua peculiar profissão, ele mescla seu passado traumático com uma visão distorcida do mundo e uma coragem temerária de se embrenhar na banalidade — aguardando, incerto entre a esperança de redenção ou o completo desvanecer.

Partindo de Fairfield, Connecticut, imerso na turbulência que varre a Costa Atlântica, Enslin parte em direção a pequenas cidades, registrando suas impressões sobre os mais sombrios alojamentos, alvo de um público curioso e vasto. No entanto, nenhum desses lugares o prepara para a experiência iminente, e é nesse suspense que John Cusack, com sua habilidade cativante, mantém o espectador envolvido. Cusack personifica Enslin com uma mistura precisa de ingenuidade e melancolia, marcando a narrativa com um personagem atormentado, mas também dotado de leveza quando necessário.

A cena em que Enslin é informado pelos donos do hotel sobre o suicídio de Sylvia no quarto, possivelmente uma referência à poetisa Sylvia Plath, ecoa o humor sombrio característico de Stephen King, autor original de “1408”. A adaptação do conto de King, realizada por Larry Karaszewski, Matt Greenberg e Scott Alexander, permanece fiel ao original, e cada nuance na interpretação de Cusack contribui para a direção sólida de Mikael Håfström, resultando em Enslin, um apreciador do sobrenatural, como o arquétipo do herói atormentado.

Ao chegar ao hotel Dolphin, em Nova York, Enslin finalmente se depara com a experiência que tanto ansiava. Os eventos sobrenaturais, como figuras ectoplásmicas e o choro incessante de crianças, confirmam suas suspeitas sobre o quarto 1408. A resistência do gerente, Gerald Olin, interpretado por Samuel L. Jackson, ganha significado através da sólida atuação do ator. Jackson, em participações pontuais, eleva o texto de Karaszewski, Greenberg e Alexander.

No terceiro ato, Håfström mergulha nos aspectos psicológicos de Enslin, revelando a origem de sua fixação com a morte. Nesse momento, a interpretação de Mary McCormack como Lily, a esposa abandonada, ganha destaque, transmitindo uma lição simples, mas poderosa: os mortos não retornam.

À medida que a trama se desenrola, a atmosfera angustiante do quarto 1408 se intensifica, desafiando as convicções e a sanidade de Enslin. Os eventos sobrenaturais que o assombram, meticulosamente retratados pela edição cuidadosa de Peter Boyle e pelos efeitos especiais envolventes, lançam luz sobre os abismos da mente humana.

A dinâmica entre Enslin e Gerald Olin, interpretado por Samuel L. Jackson, revela camadas mais profundas de significado, enquanto Enslin confronta não apenas os horrores do quarto, mas também os demônios de seu próprio passado. Jackson, com sua presença magnética, eleva cada cena em que aparece, acrescentando uma tensão palpável à narrativa.

Ao confrontar suas próprias angústias e temores, Enslin emerge não apenas como um investigador do sobrenatural, mas também como um explorador dos recônditos da mente humana. Sua jornada através do quarto 1408 transcende os limites do horror físico, adentrando os domínios da psique humana e dos mistérios mais profundos da existência.

No clímax emocionante, Enslin confronta não apenas as forças sobrenaturais que assolam o quarto, mas também suas próprias fraquezas e arrependimentos. É nesse momento de revelação que a verdadeira natureza de sua busca é revelada, e ele se vê diante da escolha definitiva entre enfrentar o passado ou ser consumido por ele.

Filme: 1408

Direção: Mikael Håfström

Ano: 2007

Gêneros: Terror/Thriller

Nota: 8/10