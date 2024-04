Sequência de um dos maiores sucessos da Netflix, filme é comparado com obra de José Saramago

A humanidade frequentemente se perde — e parece optar por se perder — nos anseios de uma redenção talvez imerecida, algo amplamente reconhecido. Entretanto, menos entendido, e certamente não com o detalhamento necessário, é como poderemos enfrentar os adversários que, paradoxalmente, criamos e nutrimos. Estes, cada vez mais audaciosos, buscam reivindicar aquilo que julgam ser seu de direito, enquanto parecemos desinteressados por nosso próprio destino.

O filme “Bird Box Barcelona” evolui de uma premissa inicial bastante específica para uma exploração abrangente das diversas misérias humanas. O enredo insiste no tema da morte como uma possibilidade redentora, mas acrescenta um elemento apocalíptico que confere ao filme uma atmosfera marcadamente mais inquietante, começando pela sua estética visual. Este é o trabalho dos irmãos Àlex e David Pastor, que dão continuidade ao aclamado filme de Susanne Bier, transitando entre cenas inicialmente desconexas para convergir no fulcro da trama, refletindo uma estética previamente explorada pela literatura quase três décadas antes.

Sebastián e sua filha, Anna, personificam a felicidade isolada em um ginásio deserto. Anna, interpretada por Alejandra Howard, exibe uma efêmera sensação de alívio diante da vida ao patinar habilmente com os patins que recebeu de presente de aniversário do pai, enquanto a luz do sol penetra o ambiente sombrio através das janelas sujas, proporcionando um toque de lirismo à cinematografia de Daniel Aranyó. O que acontece a seguir desafia a lógica, mas o roteiro dos Pastor habilmente tece as pontas soltas da narrativa, com Mario Casas assumindo a liderança do enredo.

O engenheiro Sebastián, o anti-herói, enfrenta um trio de pistoleiros cegos, consegue escapar por pouco e encontra um grupo de viajantes igualmente desafortunados, vagando por um planeta que não tem mais nada a oferecer, embora ainda existam possíveis alternativas. Casas se mostra confortável no papel do messias atormentado pelas adversidades que afligem seu grupo e, como Moisés, guia seu povo em direção à terra prometida em busca de um gerador de energia que possa aliviar seus sofrimentos. Contudo, antes, ele precisa descansar e tratar de suas feridas.

Na narrativa, à medida que Sebastián guia essa massa de indivíduos desgastados e famintos, evocando a travessia do mar Vermelho, os diretores e roteiristas inserem reflexões sobre a capacidade de observar o luto e a possibilidade de renascer através dele. No segundo ato, uma cena entre Sebastián e Anna em um terraço, enquanto pessoas e cães vendados se movem por uma rua cheia de veículos abandonados, reforça para o espectador a presença dessa temática, ecoando aspectos do que o cineasta brasileiro Fernando Meirelles explorou em “Ensaio sobre a Cegueira” (2008), baseado na obra do escritor português José Saramago (1922-2010).

Filme: Bird Box Barcelona

Direção: Àlex e David Pastor

Ano: 2023

Gêneros: Terror/Mistério/Ficção científica

Nota: 8/10