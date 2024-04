Filme na Netflix vai renovar sua fé e injetar doses cavalares de esperança e amor

Baseado em fatos reais, o drama estilo Hallmark “Lifemark”, de 2022, é um filme cristão pró-vida que ensina as agruras e belezas da adoção. Em um melodrama familiar não-linear, que vai ao futuro e volta ao passado a fim de nos ambientar dos acontecimentos, o enredo narra a história de David Colton (Raphael Ruggero), um adolescente que está no ensino médio, é um aluno exemplar e acaba convencido por um professor a participar de um concurso de redação com tema sobre família. Parte disso, porque David é um aluno querido pelos demais. Também porque ele é um filho adotivo. Ele foi entregue pela mãe à família adotiva ainda na maternidade. David nunca teve contato com os pais biológicos, mas uma doença congênita e hereditária desperta sua curiosidade em relação aos pais biológicos.

Os pais adotivos, Jimmy (Kirk Cameron) e Susan (Rebecca) perderam dois filhos. Susan sofre com uma síndrome que provoca abortos espontâneos todas as vezes que ela engravida. Sua esperança estava completamente esgotada quando a oportunidade de adotar David surge em suas vidas, dando um novo sopro de ânimo. Quando a doença de David é descoberta, Susan revive um pesadelo que jamais esperava experimentar novamente: o medo de perder novamente um filho. Flashbacks mostram toda a trajetória de luto e sofrimento que precederam a adoção. Também explica os motivos que fizeram Melissa (Dawn Long) e Brian (Lowery Brown) entregarem seu filho, David, nas mãos de outras pessoas. À espera de um bebê na adolescência, Melissa e Brian chegaram a se mudar de casa para tentar iniciar sua própria família, mas as dificuldades financeiras e a falta de perspectiva de um futuro melhor os levaram a optar por colocar seu bebê para adoção.

Dezoito anos mais tarde, já estabelecidos em suas vidas com parceiros diferentes e caminhos completamente distintos, Melissa e Brian são confrontados pelo desejo do filho de se reconectar com eles. O filme mostra a dificuldade em lidar com todas essas situações emocionalmente complexas e a relação de David com os pais adotivos e biológicos, a reação de cada um deles a esse novo contato também.

Melissa, que nunca deixou de pensar no filho, sente um enorme desejo de reencontrá-lo e se reconciliar com ele, embora tenha dúvidas de como o garoto a enxerga. Todos os conflitos internos e externos são revelados ao longo dos desdobramentos dessa história que pode servir para muitos como inspiração e lição de vida. No entanto, o filme leva em conta situações de vida que nem sempre são compatíveis com a realidade da maioria. Todos os personagens se tornam pessoas bem-sucedidas e bem-resolvidas. Dessa maneira, fica difícil de comparar a situação vivenciada no filme com a de pessoas comuns.

“Lifemark”, na Netflix, é um filme de baixo orçamento, produzido pelo estúdio Kendrick Brothers, uma empresa cristã de Albany especializada em filmes evangélicos. Fundada em 2013, a produtora tem pelo menos uma dúzia de filmes no currículo, entre eles, “Quarto de Guerra” e “Desafiando Gigantes”.

Filme: Lifemark

Direção: Kevin Peeples

Ano: 2022

Gênero: Drama/Biografia

Nota: 8/10