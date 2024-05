A comédia mais assistida da Netflix em 2024 até agora

Viver no interior oferece seus encantos serenos, porém não é uma escolha adequada para todos. Isso é evidenciado por Oliwia, a personagem central do filme “Sem Pressão”, disponível na Netflix. Esta comédia romântica é mais uma representante da cinematografia polonesa que alcança o cenário global. Dirigido por Bartosz Prokopowicz, o filme explora temas globais sem jamais sair de sua vila natal, aprofundando-se na rotina simplória local para destacar o contraste entre uma mulher com ambições claras e um homem contente com sua vida entre animais e o essencial para sua felicidade.

O enredo, criado por Karolina Frankowska e Katarzyna Golenia, desenrola-se explorando esses dois personagens e adicionando outros que gravitam em torno deles, alternando entre a delicadeza argumentativa de uma e o encanto quase mágico do outro, até que eventualmente esses universos aparentemente distintos colidem e se unificam, como se destinados a serem um desde o início.

Existem aqueles que, apesar de céticos, ainda mantêm a fé nos milagres que nunca se concretizam, e os cínicos, que veem uma essência sobrenatural em tudo na Terra. A vida por si só pode ser uma jornada de farsa e surrealismo, especialmente nos momentos de reflexão pessoal ou quando confrontados pelos outros sobre nossas noções de moralidade e ética.

A dificuldade de reconhecer fracassos pode ser aliviada ao considerar as potenciais vantagens de um recuo estratégico. A representação ideal do poder humano seria uma coroa, uma emulação da supremacia divina e uma resposta imediata às falhas humanas como ignorância e arrogância, resultando frequentemente em ruínas morais. Essa busca por um poder distorcido e não merecido leva pessoas de todos os backgrounds a conflitos incessantes, perpetuando o legado do pecado original.

Oliwia inicialmente se encontra à vontade em meio ao caos controlado de um restaurante de alta gastronomia, preparando-se para uma competição de chefs que poderia elevá-la ao auge de sua carreira. No entanto, a notícia da morte de sua avó, Halina, a leva de volta à sua cidade natal, Bodźki, uma aldeia modesta no nordeste da Polônia. A viagem de carro é marcada por imprevistos, culminando na descoberta de que sua avó, interpretada por Anna Seniuk, está mais viva do que nunca, revelando que tudo não passava de uma estratégia para reconectar a neta com suas raízes.

Prokopowicz habilmente nos persuade da natureza teatral da narrativa, especialmente após Oliwia conhecer Kuba, um agricultor local, e o desenrolar dos equívocos que impulsionam a trama. A interação entre Anna Szymańczyk e Mateusz Janicki eleva o filme acima do comum, enquanto a fotografia enfatiza as nuances de amarelo do cenário polonês. Em um filme como este, sentir-se completo é o que verdadeiramente conta.

Filme: Sem Pressão

Direção: Bartosz Prokopowicz

Ano: 2024

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 8/10