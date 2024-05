Suspense shakespeariano na Netflix vai te deixar sem fôlego e sem piscar

Em “Quem Com Ferro Fere”, um filme que foi dirigido por Paco Plaza em 2018, a narrativa se constrói sobre a complexidade das escolhas humanas e como elas podem ser influenciadas por uma gama vasta de influências culturais, desde a psicanálise até a dramaturgia shakespeariana, incluindo referências à tragédia grega e à dramaturgia brasileira moderna. Essas fontes se mesclam para criar uma história rica que explora temas como destino e livre arbítrio, aspectos que ressoam tanto na literatura quanto na televisão e no cinema.

A trama explora o poder das circunstâncias incontroláveis que alteram a existência humana, como demonstrado na série brasileira “O Clone” de 2001, escrita por Glória Perez e dirigida por Jayme Monjardim. Essa produção também aborda questões filosóficas profundas sobre o destino e as escolhas pessoais, oferecendo reflexões sobre a humanidade que ainda capturam a atenção vinte anos mais tarde.

No enredo de “Quem Com Ferro Fere”, Plaza narrou uma história onde a moralidade e as decisões pessoais se encontram no centro da narrativa. O filme segue Mario, interpretado por Luis Tosar, um enfermeiro que descobre que seu novo paciente, Antonio Padín, interpretado por Xan Cejudo, é o traficante responsável pelo vício fatal de seu irmão, Sergio, décadas atrás. Confrontado com esse passado devastador, Mario se encontra diante de uma escolha crítica: buscar vingança ou seguir os princípios de seu profissionalismo médico.

A jornada de Mario é marcada por uma intensa batalha interna, influenciada pela dualidade das pulsões freudianas de vida e morte, cada escolha e cada cena revelando a luta contínua entre esses dois extremos. O filme desdobra-se em uma sequência de eventos onde as ações de Mario se entrelaçam com as de outros personagens, como os filhos de Antonio, Toño e Kike, que tentam manipular Mario para seus próprios fins nefastos.

O ápice do filme é uma demonstração crua da complexidade da natureza humana e das consequências de nossas escolhas. Plaza habilmente usa o cinema para explorar essas temáticas, culminando em um final que é simultaneamente brutal e poeticamente justo, ressoando com o título do filme e sublinhando a inevitabilidade do destino e as repercussões de nossas ações.

Assim, “Quem Com Ferro Fere” não apenas conta uma história, mas também convida o público a refletir sobre as profundezas da condição humana, a luta entre destino e arbítrio, e a realidade do impacto humano, tudo dentro do contexto de uma narrativa cinematográfica intensamente envolvente e emocionalmente carregada.

Filme: Quem Com Ferro Fere

Direção: Paco Plaza

Ano: 2019

Gênero: Drama/Thriller/Policial

Nota: 9/10