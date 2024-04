Filme impactante baseado em eventos reais aterrorizantes acaba de chegar à Netflix

Em 2008, a Índia viveu dias de verdadeiro horror. Entre 26 e 29 de novembro, terroristas do grupo paquistanês Lashkar-e-Taiba orquestraram e colocaram em prática uma série de ataques coordenados no hotel Taj Mahal Palace, no hotel Oberoi Trident, na estação de trem Chatrapati Shivaji Maharaj Terminus, o centro judaico Nariman House e o café Leopold. Todos os locais são turísticos e frequentados por estrangeiros. Pelo menos 160 pessoas foram mortas durante os ataques e outras centenas ficaram feridas.

Os terroristas usaram granadas e rifles automáticos AK-47. Entre os objetivos dos terroristas, estavam distrair as autoridades indianas de suas operações na Caxemira, onde há uma intensa disputa territorial entre a Índia e o Paquistão, além de chamar atenção global e desestabilizar politicamente, economicamente e socialmente a Índia. Durante um longo confronto com policiais, todos os dez terroristas envolvidos nos ataques foram mortos.

Os longos dias de terror são narrados no brutal e impactante longa-metragem de Anthony Maras, cineasta grego-australiano, “Atentado ao Hotel Taj Mahal”. O filme acompanha diversos personagens fictícios, como o garçom Arjun (Dev Patel), o casal Zahra (Nazanin Boniadi) e David (Armie Hammer) que estão com seu bebê e a babá Sally (Tilda Cobham-Hervey), além do casal de aventureiros Eddie (Angus McLaren) e Bree (Natasha Liu Bordizzo).

O filme acompanha o terror e o pânico, enquanto funcionários do Hotel Taj Mahal tentam proteger seus hóspedes. Foi por meio de inúmeros relatos de bravura por parte do pessoal da cozinha e da equipe do hotel que Maras se inspirou para criar seus personagens. Eles chegaram a providenciar escudos sob as roupas dos hóspedes com bandejas, conduzí-los escondidos pelos corredores do hotel, amarrá-los em lençóis para descê-los pelas janelas, além de auxiliá-los a atravessar a parte externa do hotel escondidos para fugirem dos criminosos. Dezenas deles estão sendo mortos friamente pelas mãos dos terroristas.

Anthony Maras consegue recriar com realismo a atmosfera angustiante vivenciada pelas vítimas, oferecendo diversos pontos de vista dos acontecimentos. A corda nunca deixa de tensionar, deixando os espectadores a todo momento perplexos e inquietos em uma experiência imersiva do horror presenciado. Já a fotografia tem cores dessaturadas, contrastadas e frias, nos aproximando mais da sensação de perigo. Os closes contribuem para aumentar a tensão e claustrofobia. A mudança rápida de imagens e a câmera se tremulando na mão do operador acentuam o senso de urgência. As atuações bem executadas contribuem ainda mais para a imersão do público no filme.

Assistir “Atentado ao Hotel Taj Mahal”, que está na Netflix, não é fácil. Pelo contrário, é desafiador, porque ele é tão habilmente executado que cada disparo parece atingir-nos a alma. Há uma sensação constante de desconforto físico e mental. Os diferentes pontos de vista também ajudam para que enxerguemos cada personagem de maneira menos maniqueísta e fora da escala de cinza. Afinal, as pessoas são extremamente complexas e cheias de nuances.

Filme: Atentado ao Hotel Taj Mahal

Direção: Anthony Maras

Ano: 2018

Gênero: Ação/Drama/História

Nota: 9/10