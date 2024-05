O filme da Netflix que ficou por seis semanas entre os mais vistos em 92 países

Jean Rostand, em sua reflexão sobre a condição adulta, lança luz sobre a busca humana por conexão e significado, em meio à solidão inerente à existência. Ele aponta para diversas âncoras que podem aliviar essa solidão: família, religião, prazeres terrenos, todos válidos em certa medida, mas incapazes de preencher completamente o vazio. A carreira surge como mais uma dessas âncoras, oferecendo propósito e distração, porém não imune aos revezes do tempo. Com o passar dos anos, mesmo os mais dedicados enfrentam limitações, uma realidade que pode abalar a autoestima e lançar uma sombra sobre as conquistas passadas.

O envelhecimento traz consigo uma sensação de perda, uma consciência aguda da finitude e das oportunidades que se esvaem. Muitos se veem presos em uma teia de ilusões, alimentadas pela vaidade e pela busca incessante por sucesso. No entanto, aqueles que despertam desse transe egocêntrico são confrontados com a necessidade de reinventar-se, de buscar novos horizontes e interesses que transcendam as limitações impostas pelo tempo.

O esporte, por sua vez, serve como uma poderosa metáfora para essa jornada de autodescoberta e aceitação da finitude. Em “Arremessando Alto” (2022), Jeremiah Zagar explora essa temática, acompanhando a trajetória de Stanley Sugarman, um ex-jogador de basquete que se vê diante do desafio de reconstruir sua vida após um acidente que põe fim à sua carreira.

A história de Sugarman é uma saga de altos e baixos, marcada pela busca por redenção e significado. Sua jornada o leva a cruzar caminhos com Bo Cruz, um jovem talentoso em busca de uma oportunidade nos Estados Unidos. O filme aborda questões universais, como xenofobia, amadurecimento e redenção, através do prisma do esporte e da busca por identidade.

Destacam-se as performances cativantes de Juancho Hernangómez e Adam Sandler, cuja paixão pelo basquete ressoa em cada cena. A dinâmica entre os personagens, permeada por tensões e momentos de camaradagem, confere profundidade à narrativa, elevando “Arremessando Alto”, na Netflix, ao patamar de um dos melhores filmes do gênero esportivo dos últimos tempos.

O filme não se limita a retratar a jornada de Sugarman e Cruz no mundo do basquete profissional; ele também lança um olhar perspicaz sobre a natureza humana e suas complexidades. Através dos desafios enfrentados pelos personagens, somos confrontados com questões sobre identidade, pertencimento e o valor do trabalho árduo.

A relação entre mentor e pupilo, representada pela interação entre Sugarman e Cruz, é um ponto central da trama. É uma dinâmica repleta de conflitos e aprendizados, onde ambos os personagens são levados a questionar suas próprias convicções e ambições. A jornada de Cruz, em particular, é um testemunho do poder da resiliência e da determinação, enquanto ele luta para se adaptar a um novo país e a um novo estilo de vida.

Além disso, o filme aborda temas relevantes, como a pressão do sucesso, as armadilhas da fama e a importância de se manter fiel a si mesmo. Através das experiências de Sugarman e Cruz, somos lembrados da importância de perseguir nossos sonhos com integridade e humildade, mesmo diante dos obstáculos que inevitavelmente encontraremos pelo caminho.

Filme: Arremessando Alto

Direção: Jeremiah Zagar

Ano: 2022

Gêneros: Comédia/Drama

Nota: 9/10