3 estreias imperdíveis da semana na Netflix

City Hunter (2024), Yûichi Satô

City Hunter

Ryo Saeba é detetive particular que trabalha para livrar Tóquio do crime junto com seu sócio, o ex-policial Hideyuki Makimura. Seu negócio é uma operação clandestina. Às vezes, ele é um guarda-costas, às vezes ele é um assassino. É contatado escrevendo as letras “XYZ” em um quadro negro na estação Shinjuku. Seu maior defeito é ser mulherengo e às vezes se torna um idiota quando está perto de moças bonitas. Quando Hideyuki é assassinado pelo cartel Union Teope, Ryo deve cuidar da meia-irmã de Hideyuki, Kaori, que se torna sua nova parceira. No entanto, Kaori é muito suscetível e ciumenta, muitas vezes atingindo Ryo com um martelo gigante quando ele faz algo pervertido. A história também acompanha o romance entre Ryo e Kaori e como eles colaboram durante cada missão.