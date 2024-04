5 filmes clássicos na Netflix que todo nerd em cinema deveria conhecer

Pixote: A Lei do Mais Fraco (1981), Hector Babenco

Divulgação / Embrafilmes

Pixote é um menino de rua que é enviado para um reformatório juvenil após ser envolvido em atividades criminosas. O filme mostra as duras condições de vida enfrentadas pelos jovens no reformatório, onde são submetidos a abusos físicos, emocionais e sexuais por parte dos adultos responsáveis ​​pela instituição. Lá, Pixote se torna amigo de outros meninos, como Lilica e Chico, e juntos eles lutam para sobreviver em um ambiente hostil e violento. Após uma rebelião no reformatório, Pixote e seus amigos fogem e voltam para as ruas de São Paulo, onde tentam sobreviver como podem, envolvendo-se em crimes e enfrentando os perigos do mundo do crime e das drogas. Ao longo do filme, Pixote é confrontado com situações de violência, exploração e miséria, enquanto luta para encontrar um sentido de pertencimento e esperança em meio ao caos.