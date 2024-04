Thriller baseado em escândalo real, que acaba de chegar à Netflix, vai fazer você querer ficar em casa no fim de semana à noite

O thriller jornalístico de Philip Martin, “A Grande Entrevista”, que acaba de estrear na Netflix, oscila entre um idealismo ultrapassado e uma camada de sensacionalismo, mas consegue entregar uma história intrigante o suficiente para prender nossa atenção até o fim. Grande parte disso se deve à dinâmica crescente de tensão. Inspirado na entrevista real do príncipe Andrew no programa da BBC, Newsnight, o enredo se desenrola nas negociações de Sam McAlister (Billie Piper) com a equipe do príncipe para garantir que ele abra o jogo sobre sua relação com Jeffrey Epstein, um conhecido predador sexual.

Após definirem data, horário e local, tanto entrevistador quanto entrevistado tiveram 70 horas para se prepararem para o duelo verbal que resultaria na completa ruína do príncipe. A preparação meticulosa de Emily Maitlis (Gillian Anderson), a entrevistadora, foi essencial. Com a ajuda de toda a equipe de produção, eles revisaram minuciosamente os eventos que ligavam Andrew e Epstein, planejando cada pergunta e antecipando uma infinidade de possíveis respostas, bem como as reações de Maitlis a cada uma delas.

Andrew precisava quebrar o silêncio sobre sua polêmica ligação com Epstein, um condenado por crimes incluindo tráfico sexual e conspiração para exploração de menores. Embora Epstein tenha sido acusado de abuso sexual infantil e prostituição por pelo menos 36 meninas, ele foi condenado apenas por dois casos. O primeiro deles em 2008. Sua morte em 2019, enquanto estava sob custódia, levantou suspeitas de suicídio.

Apesar de ter se mantido em silêncio sobre o escândalo até 2020, Andrew estava sob intensa pressão midiática para se posicionar. Sam McAlister entrou em cena quando parecia improvável conseguir a entrevista. Ela persistiu, negociou e realizou várias reuniões com a equipe do príncipe até finalmente garantir o acordo.

A ingenuidade de Andrew e sua equipe de relações públicas ao aceitar a entrevista que o levaria à ruína é desconcertante. O filme de Philip Martin, baseado no livro de Sam que narra toda a situação, mostra que até mesmo os tubarões podem ser devorados. O príncipe se preparou exaustivamente para o interrogatório, mas parece desconectado da realidade, imerso em seu próprio mundo de nobreza e honra.

O trabalho incansável de Sam McAlister, conhecida por sua habilidade incomparável de acessar pessoas inacessíveis, merece destaque. Apesar de sua aparência extravagante, que a destacava como uma figura estranha no mundo do jornalismo, ninguém estava tão determinado quanto ela a alcançar o impossível.

Rufus Sewell retrata o príncipe Andrew como um homem que se atrapalha com suas próprias palavras e pensamentos, um fracasso natural que, por muito tempo, usou seu poder, influência e dinheiro para escapar de situações desfavoráveis. No entanto, Sewell nos lembra de que, apesar da arrogância da realeza, eles são apenas seres destrutíveis de carne e osso, como todos nós.

Filme: A Grande Entrevista

Direção: Philip Martin

Ano: 2024

Gênero: Biografia/Drama

Nota: 9/10