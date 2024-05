O filme que fez Ryan Reynolds bater recorde como o ator que mais emplacou sucessos na Netflix

Em “O Projeto Adam”, dirigido por Shawn Levy, o espectador é introduzido a um universo onde a manipulação temporal se entrelaça com uma análise de questões sociais e distopias sem cair no proselitismo. Levy escolhe novamente Ryan Reynolds como protagonista, explorando a fragilidade da condição humana e a eterna busca por figuras redentoras. Através de uma narrativa que intercala passado e presente, Levy investiga os dilemas e desafios de diferentes épocas, realçando como os erros antigos podem moldar e definir o caráter das pessoas no presente, ressaltando a importância das memórias e da capacidade de mudar eventos passados para evitar futuras tragédias.

Ryan Reynolds entrega uma performance notável como Adam Reed, um personagem que se desdobra entre o cinismo e a urgência de ação. Adam viaja de 2050 para 2022, numa tentativa de intervir em eventos pessoais passados, utilizando um jato descrito pelos roteiristas Jonathan Tropper, Mark Levin, Jennifer Flackett e T.S. Nowlin como um meio de transporte roubado. Esse retorno ao passado revela um desejo de corrigir ou mesmo evitar acontecimentos que moldaram seu destino. A interação entre o jovem Adam, interpretado por Walker Scobell, e seu eu mais velho, destaca uma dualidade complexa, onde o sarcasmo se mistura com a dor emocional e física.

O filme também oferece momentos de conexão profunda entre personagens, especialmente nas cenas entre Adam e sua mãe, Ellie, vivida por Jennifer Garner, onde o afeto mútuo e o luto são explorados com sensibilidade. A presença de personagens como Louis e Laura, interpretados por Mark Ruffalo e Zoe Saldaña, respectivamente, adiciona camadas ao cenário futurista, que, apesar de familiar, serve como pano de fundo para lutas contra antagonistas como Maya Sorian, interpretada por Catherine Keener.

Enquanto o filme avança, a trama abraça elementos clássicos de ficção científica, com ecos de obras como “O Exterminador do Futuro” e “De Volta para o Futuro”, sem deixar de lado referências a outras influências culturais, como “Alta Frequência”. Essa mescla cria uma narrativa que, embora previsível, mantém o interesse pelo seu desenvolvimento de personagens e pela reflexão sobre as consequências de alterar o passado.

Por fim, “O Projeto Adam” foge do mero entretenimento ao provocar reflexões sobre a natureza humana e a possibilidade de redenção através do tempo. A obra de Levy propõe um olhar sobre como nossas ações e escolhas passadas continuam a influenciar o futuro, desafiando-nos a enfrentar nossos erros com coragem e, talvez, a oportunidade de repará-los. Através dessa jornada, o filme ressoa com qualquer um que já ponderou sobre as possibilidades de mudança e os impactos duradouros de nossas decisões.

Filme: O Projeto Adam

Direção: Shawn Levy

Ano: 2022

Gêneros: Ficção Científica/Drama/Aventura

Nota: 8/10