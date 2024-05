Filme filosófico inspirado por Henri Bergson e Martin Heidegger está na Netflix

Albert Einstein, com sua genialidade atemporal, propôs a maleabilidade do tempo, um conceito corroborado por Stephen Hawking em suas investigações sobre o espaço-tempo e a natureza dos buracos negros. A luz, nesse contexto, transforma-se em energia, impulsionando uma força de proporções inimagináveis, como previra Einstein décadas antes, capaz de redefinir a existência para além dos limites conhecidos.

A noção de tempo é complexa, representada por relógios e calendários, que apenas arranham a superfície da vida humana, como exemplificado por M. Night Shyamalan em “Tempo”. Adaptado da graphic novel “Sandcastle” (2013), de Pierre-Oscar Levy e Frederick Peeters, o filme mergulha na angústia de uma família confrontada por um destino sombrio, oculto sob um cenário paradisíaco, revelando verdades incômodas que a sociedade prefere ignorar.

Os Cappa, em sua viagem aparentemente idílica, já apresentam sinais de desgaste. Enquanto Guy (Gael García Bernal) exibe entusiasmo, Prisca (Vicky Krieps) carrega um fardo de tristeza inconfundível. Krieps, evocando a nobreza de sua performance em “Corsage” (2022), personifica uma mulher desiludida, cuja melancolia é palpável em cada olhar e gesto.

A nostalgia permeia tanto Sissi quanto Prisca, manifestando-se na expressão cansada e nos cabelos desalinhados de Krieps, enquanto enfrenta as dificuldades familiares com compaixão e resignação. O conflito conjugal entre Guy e Prisca é exposto de forma crua, revelando a fragilidade de um relacionamento corroído por ressentimentos antigos.

No encontro com outros hóspedes do resort, como Charles (Rufus Sewell) e Chrystal (Abbey Lee Kershaw), a tragédia se desenrola de maneira implacável. O mistério se intensifica à medida que o tempo se distorce, refletido no crescimento do tumor de Prisca e no envelhecimento acelerado das crianças.

A chegada de Mid-Sized Sedan (Aaron Pierre), um enigma ambulante, adiciona uma camada adicional de estranheza ao cenário. Shyamalan, mestre do suspense, deixa questões sem resposta, convidando o espectador a especular sobre os eventos perturbadores que se desenrolam nesse paraíso corrompido.

Em “Tempo”, na Netflix, o diretor desafia as noções convencionais de narrativa, mergulhando fundo na psique humana e na natureza volúvel do tempo. O resultado é uma experiência cinematográfica intrigante e provocativa, que ecoa as reflexões de Einstein sobre a relatividade do tempo e a complexidade da existência.

Filme: Tempo

Direção: M. Night Shyamalan

Ano: 2021

Gêneros: Terror/Suspense

Nota: 8/10