O faroeste, ignorado pelo público, é um dos melhores filmes da história da Netflix

Personagens movidos por um ímpeto de justiça própria, que decidem enfrentar seus adversários para restaurar a paz e a dignidade de suas famílias, violadas por atos criminosos, continuam a ser um tema recorrente e atraente no universo do cinema. Esta temática se confirma ao analisarmos filmes que exploram o conceito de vingança, como é o caso de “O Regresso” (2015), dirigido pelo renomado Alejandro González Iñárritu. Nesta obra, o protagonista persegue incansavelmente a justiça, apesar das inúmeras adversidades e humilhações sofridas.

Embora o personagem central de “Vingança e Castigo” também persiga uma reparação, ele se distingue por não ser um herói tradicional. O filme marca a estreia de Jeymes Samuel na direção de longas-metragens, seguindo seu trabalho no curta “They Die by Dawn” (2013). Sem se prender excessivamente às convenções do gênero, Samuel guia um elenco de destaque numa narrativa de faroeste que se destacou em 2021 pela forma criativa com que é contada.

Jonathan Majors, interpretando Nat Love, é um dos pilares do filme. Sua atuação, contracenando com o também talentoso Idris Elba no papel de Rufus Buck, traz uma nova dimensão ao seu talento, até então pouco explorado por outros diretores. Majors confere ao seu personagem uma mistura complexa de carisma e ameaça, especialmente nas cenas com Zazie Beetz, que interpreta Stagecoach Mary, um antigo interesse amoroso de Nat. A rivalidade com Buck é central para o desenvolvimento do filme, especialmente após a libertação inesperada deste último da prisão. Confrontado com essa reviravolta, Nat Love abandona sua vida tranquila para abraçar sua faceta mais sombria e buscar justiça, contando com a ajuda de aliados formidáveis.

A dualidade de Nat Love, navegando entre o heroísmo e a malícia, serve como um tributo aos personagens icônicos de Clint Eastwood e aos clássicos do gênero western, como os da “Trilogia dos Dólares” de Sergio Leone. O personagem de Majors compartilha com o “Homem Sem Nome” de Eastwood a habilidade de alternar entre virtude e vilania para alcançar seus objetivos. Além disso, Jeymes Samuel aborda conscientemente a questão racial, apresentando um elenco majoritariamente negro e explorando temas de injustiça e vingança dentro desse contexto.

Embora o antagonista de Nat Love também seja negro, a narrativa ecoa temas semelhantes aos de “Django Livre” (2012), de Quentin Tarantino, onde a injustiça racial e a busca por vingança são elementos centrais. No entanto, Samuel vai além, enfatizando a complexidade dos personagens negros, que podem ser heróis ou vilões, refletindo a diversidade da condição humana. Este ponto de vista também é explorado em obras como “Infiltrado na Klan” (2018), de Spike Lee, que aborda o racismo de uma maneira mais ampla.

Além disso, “Vingança e Castigo” faz uma alusão sutil a “Crime e Castigo”, de Fiódor Dostoiévski, ao retratar a busca por redenção através do sofrimento, um tema universal que transcende épocas e culturas, evidenciando que cada era é definida pela sua própria concepção de humanidade.

Filme: Vingança & Castigo

Direção: Jeymes Samuel

Ano: 2021

Gêneros: Drama/Western Revisionista

Nota: 9/10