Fenômeno mundial, filme da Netflix emplacou duas semana como o mais visto em todos os países

Sam Hargrave é um nome reconhecido em Hollywood por sua experiência como dublê, atuando em filmes de grande repercussão como “Vingadores: Ultimato” e “Thor: Ragnarok”. Além de desempenhar papéis arriscados em cena, Hargrave expandiu suas habilidades para além das acrobacias, envolvendo-se em diversas outras áreas da produção cinematográfica, incluindo escrita de roteiros, assistência na direção e até mesmo atuação. Ele estreou como diretor no filme “Resgate”, uma produção original da Netflix estrelada por Chris Hemsworth.

No filme, Hemsworth interpreta Tyler, um mercenário contratado para resgatar Ovi (interpretado por Rudhraksh Jaiswal), filho sequestrado de um narcotraficante indiano. O resgate se complica quando Tyler se depara com uma teia de inimigos que inclui jovens de rua, policiais corruptos e membros de gangues rivais. Durante a missão, que se desenrola em Bangladesh, Tyler forma um laço com Ovi, motivado por lembranças de seu próprio filho, falecido há anos.

“Resgate” é conhecido por suas sequências de lutas meticulosamente coreografadas, perseguições de carros explosivas e intensas trocas de tiros, mantendo a tensão e a ação constantes ao longo de quase duas horas de duração. Hemsworth exibe uma exigência física intensa, destacando suas habilidades em cenas de ação que exigem tanto resistência quanto destreza com armamentos.

Além de dirigir, Hargrave imergiu completamente na produção, assumindo até mesmo o papel de um atirador de elite e contribuindo para a elaboração das cenas de ação. Ele foi essencial para aproveitar criativamente cada elemento dos cenários de filmagem, garantindo que cada detalhe das cenas de luta fosse executado com precisão.

Uma das cenas mais marcantes de “Resgate” é uma sequência contínua de ação que dura cerca de 12 minutos, planejada para oferecer ao público uma imersão total na perspectiva de Tyler. Essa escolha de filmagem sem cortes significa que qualquer erro exigiria começar a tomada novamente, um desafio que, segundo Hemsworth, levou a múltiplas repetições de mais de 20 vezes para algumas tomadas.

O filme não apenas se tornou um dos mais assistidos na plataforma Netflix, mas também uma experiência visceral para aqueles que apreciam uma dose elevada de ação e suspense.

Filme: Resgate

Direção: Sam Hargrave

Ano: 2020

Gênero: Ação

Nota: 8/10