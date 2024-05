Baseado em livro que vendeu mais de 2 milhões de cópias, romance que vai adoçar seu dia está no Prime Video

Baseado no best-seller internacional de Kevin Kwan, “Podres de Ricos” é a mistura perfeita entre comédia, romance e aprendizados. Por óbvio, a premissa é carregada de clichês que já estão saturados pela indústria: um casal apaixonado, uma sogra que atrapalha a relação e um final feliz fabulado e repleto de ensinamentos supostamente geniais.

O longa acompanha a história de Rachel Chu (Constance Wu) e Nick Young (Henry Golding), um casal que aparenta ser perfeito, mas tudo muda quando Nick convida Rachel para ir até Singapura acompanhá-lo na comemoração do casamento de seu melhor amigo. Quando aceita o convite, Rachel não imaginou que descobriria que seu namorado é um multimilionário herdeiro de uma tradicional família singapurense.

A novidade se apresenta como um verdadeiro furacão na vida de Rachel, que se torna cada vez mais insegura e intimidada com as constantes alfinetadas e situações constrangedoras causadas por sua sogra (Michelle Yeoh). Seu único ponto seguro durante esta situação angustiante é sua amiga de longa data Peik Lin Goh (Awkwafina), que traz um humor escrachado e divertido para a trama.

Aos poucos, o fato de Rachel não ter uma criação tradicional e não estar de acordo com os padrões da família, começa a atingir níveis muito maiores, ao ponto de a família querer acabar com seu relacionamento com Nick. Assim, a comédia leve e despretensiosa começa a trazer, sutilmente, temas como desigualdade social, discriminação e xenofobia.

Figurinos coloridos, cenários paradisíacos e uma direção de arte exuberante são pano de fundo para uma narrativa que faz questão de ressaltar a ostentação financeira dos personagens. A trilha sonora e o ritmo acelerado também marcam a linguagem da obra: rápida e energética.

Ao assistir a um filme “água com açúcar”, pouco importa o roteiro, a direção ou até os planos de câmera. Quando nos deparamos com uma obra como essa, uma linguagem muito conhecida já está estabelecida em nosso subconsciente. Já sabemos tudo o que vai acontecer no filme do início ao fim porque, depois de tantas histórias com a mesma estrutura, a previsibilidade se torna completamente esperada.

Por isso, o que realmente importa é como esses elementos clichês e previsíveis serão trabalhados pelo diretor e, principalmente, se aquele filme conseguirá impactar o público apesar dos aspectos tão comuns.

A verdade é que o conforto e a sensação de coração quentinho que essas narrativas nos proporcionam é que nos fazem sempre visitá-las, e “Podres de Ricos”, no Prime Video, alcança essa proposta. Uma narrativa leve e divertida que acompanha um romance fofo e sincero é uma bela pedida para alegrar um dia triste ou simplesmente assistir algo para relaxar, sem preocupações.

Filme: Podres de Ricos

Direção: Jon M. Chu

Ano: 2018

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10