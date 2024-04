Com duas indicações ao Oscar, filme sobre solidão e autoconhecimento é lição inestimável para toda a vida

O filme “Livre”, baseado na autobiografia de Cheryl Strayed, “Wild: A Journey from Lost to Found”, é uma comovente exploração de autoconhecimento e superação. Dirigido por Jean-Marc Vallée e adaptado por Nick Hornby, acompanha a jornada de 1.700 quilômetros de Cheryl pela trilha Pacific Crest, uma busca por redenção e renovação.

Reese Witherspoon, protagonista do filme, assume um papel desafiador que reflete uma mudança em sua carreira. Conhecida por personagens doces e empoderadas, ela mergulha na complexidade de Cheryl, em um desempenho que aprofunda sua jornada artística. Com participações em séries de sucesso e projetos mais autorais, Witherspoon se destaca por suas escolhas diversificadas e impactantes.

Vallée, habilidoso diretor, extrai o melhor de Witherspoon, criando um ambiente imersivo e autêntico para as filmagens. Sua abordagem meticulosa inclui medidas para desafiar fisicamente a atriz, garantindo uma interpretação genuína e visceral. A colaboração entre Vallée e Witherspoon resulta em uma representação poderosa da jornada de Cheryl.

A decisão de Witherspoon de abandonar outro projeto para se dedicar a “Livre”, que está na Netflix, demonstra seu compromisso com o papel e a história de Cheryl. A parceria entre Witherspoon e Strayed, que viu a atriz como a única escolha para interpretá-la, adiciona uma camada de autenticidade ao filme. Strayed, consultora durante a produção, contribuiu para a autenticidade da narrativa, oferecendo insights valiosos sobre sua experiência.

Filmado em locações reais ao longo da trilha Pacific Crest, o cenário majestoso e imponente proporciona um pano de fundo impressionante para a jornada de Cheryl. A indicação ao Oscar de melhor atriz para Witherspoon e melhor atriz coadjuvante para Laura Dern, que interpreta a mãe de Cheryl nos flashbacks, destaca o reconhecimento da qualidade e impacto do filme.

Em suma, “Livre” não é apenas um filme sobre uma jornada física, mas uma exploração profunda da resiliência humana e do poder da autodescoberta. Com uma narrativa envolvente e performances marcantes, continua a ser uma obra que ressoa com o público e crítica.

Filme: Wild

Direção: Jean-Marc Vallée

Ano: 2014

Gênero: Drama/Aventura

Nota: 9/10