Ganhador do Oscar, melhor thriller jurídico do século 21 está no Prime Video

Na atmosfera dos Alpes franceses, Sandra (Sandra Hüller) desfruta de conversas intelectuais, enquanto uma música pop ecoa em alto volume, abafando quaisquer ruídos exteriores. No exterior da residência, uma cena de crime se desenrola quando Daniel (Milo Machado Graner), uma criança cega de 11 anos, faz uma descoberta trágica ao encontrar o corpo de seu pai. A relação entre Sandra e seu marido, Samuel (Samuel Theis), é marcada por complexidades, lançando dúvidas sobre a culpa pela morte de Samuel.

“Anatomia de uma Queda”, sob a direção de Justine Triet, mergulha na investigação da verdade, de um possível crime e dos meandros de um casamento. A queda de Samuel da janela do sótão, potencialmente resultando em uma lesão fatal na cabeça, levanta questões de homicídio. Uma investigação inconclusiva lança suspeitas sobre Sandra, expondo as crises íntimas do casal.

Este suspense judicial avança de maneira lenta e escorregadia, cada revelação podendo tanto absolver quanto incriminar Sandra. Os casamentos, por sua vez, revelam-se intrincados demais para serem compreendidos por uma única narrativa. Cada parte tem sua parcela de verdade e culpa, desafiando o espectador a discernir os fatos.

Inicialmente, a inocência de Sandra parece incontestável, mas à medida que o julgamento avança, surgem dúvidas diante dos momentos de fraqueza e ressentimento expostos. Seu filho, Daniel, começa a questionar moralmente os eventos, inclusive a confiabilidade de suas próprias lembranças.

Os diálogos são afiados e os flashbacks são habilmente entrelaçados à trama. Mesmo os argumentos do promotor são convincentes, enquanto as palavras ingênuas, porém impactantes, de Daniel ajudam a moldar as circunstâncias. As atuações são notáveis, com destaque para Milo Machado Graner, escolhido de última hora para o personagem.

Vencedor da Palma de Ouro em Cannes, o filme concorreu a cinco estatuetas do Oscar, vencendo na categoria de melhor roteiro original. Disponível no Prime Video, é uma obra que desafia e prende a atenção do espectador até o desfecho final.

Filme: Anatomia de uma Queda

Direção: Justine Triet

Ano: 2024

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 10