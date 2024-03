Romance épico de espionagem, no Prime Video, vai manter seus olhos vidrados na tela

“Apesar de Tudo” é um drama de espionagem que mistura elementos do cinema noir, romance e suspense. O filme, escrito e dirigido por Shamim Sarif e baseado no romance homônimo escrito por ela própria, se passa em duas linhas temporais: no começo da década de 1960, durante a Guerra Fria, e em 1990, quando o passado é revisitado por meio de investigações e lembranças.

O enredo gira em torno de Katya Krinkova (Rebecca Ferguson), uma espiã que trabalha para o governo norte-americano após perder os pais para os bolcheviques. Ela é enviada pelo superior Misha (Oliver Jackson-Cohen) para espionar o burocrata do Kremlin, Alexander Ivanov (Sam Reid), apelidado de Sasha, que ocupa a posição de assistente sênior do terceiro vice-ministro das Relações Exteriores.

Ela conhece Sasha em uma festa e eles logo se sentem atraídos mutuamente. Desenvolvem uma paixão inebriante e Katya, seduzida pelo idealismo de Sasha, tenta desistir da missão. Os dois se casam e vivem um romance intenso, mas a descoberta da verdadeira identidade de Katya abala a relação e força o casal a bolar um plano mirabolante e pouco promissor para que eles fujam juntos da Rússia e possam começar uma nova vida nos Estados Unidos.

Mais de 30 anos depois, Sasha (agora Charles Dance) está radicado na América e tenta convencer a sobrinha Lauren (também interpretada por Ferguson), uma artista plástica que quer fazer uma viagem à Rússia para escavar o passado de sua família. A partir desta jornada às origens, desvendamos os desdobramentos do romance de Katya e Sasha.

Com influências óbvias de “Casablanca” e “Aliados”, o filme de Shamim Sarif faz uso de diversas ferramentas do noir para desenvolver sua história de forma atraente e intrigante, criando um clima de tensão, mistério e sedução conforme desbrava o passado. A expectativa do público só cresce conforme o enredo faz a história parecer intricada e cheia de reviravoltas. No entanto, as expectativas acabam sendo frustradas no fim do filme, pois a história traz poucas surpresas e o desfecho é pouco satisfatório, entregando menos do que promete.

Gravado em locações autênticas na Rússia, o longa-metragem captura com destreza o clima da Guerra Fria, recriando com precisão cenários, figurinos e objetos da época. Ainda, consegue transitar com sutileza entre as mudanças de época, sem trazer choque visual ou prejuízo à narrativa. Apesar disso, a fotografia dos anos 1990 é mais clara e nítida, com um aspecto mais moderno, enquanto os elementos noir são ligados às cenas da década de 1960.

Sem dúvida, há prós e contras nesta produção, mas de um modo geral, “Apesar de Tudo”, no Prime Video, parece faltar algo. Promete muito e entrega pouco ao espectador.

Filme: Apesar de Tudo

Direção: Shamim Sarif

Ano: 2016

Gênero: Drama / Suspense

Nota: 8/10