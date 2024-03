A melhor versão possível de Bonnie e Clyde está no Prime Video

“Queen & Slim” é um road movie fascinante de 2020, dirigido por Melina Matsoukas, com roteiro de Lena Waithe, ambas mulheres notáveis no cenário cinematográfico. Lena Waithe, reconhecida por seu papel em “Master of None”, e Melina Matsoukas, é diretora de episódios da mesma série, além de videoclipes musicais. As duas colaboram nessa obra que propõe uma visão singular.

A narrativa se desdobra como uma versão contemporânea de Bonnie e Clyde, centrando-se na fuga do casal Queen (Jodie Turner-Smith) e Slim (Daniel Kaluuya). O encontro acontece via Tinder, desencadeando uma série de eventos após uma abordagem policial violenta. Vale ressaltar que ambos não se enquadram no estereótipo de negros periféricos; Queen é advogada, e Slim, um homem religioso de vida pacata.

Após a legítima defesa que resulta na morte do policial, o casal decide fugir, atravessando o país em direção a Cuba. Tornam-se fugitivos da justiça, com seus rostos estampados na mídia. No contexto dos protestos “Vidas Negras Importam”, de 2020, o filme destaca a recepção calorosa que o casal encontra, especialmente entre a comunidade negra, tornando-se símbolos de resistência contra a perseguição racial.

A perspectiva fotográfica, sob a direção de Tat Radcliffe, confere ao filme uma estética cativante, repleta de contrastes e jogos de luz e sombra que adicionam uma sensualidade peculiar. A trilha sonora, por sua vez, é um elemento narrativo por si só, contribuindo para a experiência e deixando uma impressão duradoura. As atuações excepcionais do casal principal, aliadas à direção certeira de Melina, contribuem para a atmosfera de um clipe musical estiloso. Participações especiais, como a do baixista do Red Hot Chili Peppers, Flea, e de Chloe Sevigny, enriquecem a experiência.

“Queen & Slim” não é apenas um filme que denuncia o racismo e a brutalidade policial, mas também uma obra que une o político, o intelectual e o cult ao entretenimento. Apesar de não ser um típico filme de ação, a tensão presente mantém o espectador envolvido na expectativa de como a fuga se desenrolará. Uma sugestão valiosa para quem busca um filme que transcende os limites e oferece uma experiência rica em narrativa e significado. “Queen & Slim” é uma escolha que não decepciona.

Melina Matsoukas, apesar de sua relativa inexperiência no cinema, imprime uma estética visual impressionante ao filme. “Queen & Slim”, no Prime Video, destaca-se como uma experiência cinematográfica que vai além da denúncia social, oferecendo uma narrativa envolvente, atuações excepcionais e uma estética visual distintiva. Sua relevância no contexto da luta contra a injustiça racial e a brutalidade policial solidifica seu lugar como uma obra que transcende categorias, proporcionando uma reflexão profunda sobre a condição humana. Recomendar “Queen & Slim” não é apenas sugerir um filme, mas convidar a explorar uma jornada cinematográfica rica e significativa.

Filme: Queen & Slim

Direção: Melina Matsoukas

Ano: 2019

Gênero: Policial/Drama/Romance

Nota: 9/10