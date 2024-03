A história de amor no Prime Video que vai triturar seu coração em milhares de pedacinhos

Garth Davis, diretor de “Lion”, surpreende ao trazer às telas “Intruso”, uma adaptação do romance homônimo de Iain Reid, estrelado por Saoirse Ronan e Paul Mescal. Este filme de ficção científica, ambientado em um futuro distópico, narra a história de Hen e Junior, um casal comum vivendo em uma casa de mais de 200 anos no interior. Hen trabalha como garçonete em uma lanchonete no deserto, enquanto Junior labuta em uma indústria de frangos. A trama toma um rumo intrigante quando Terrance, interpretado por Aaron Pierre, aparece inesperadamente, afirmando ser do governo e recrutando Junior para uma missão espacial.

A humanidade, no contexto do filme, está enfrentando as consequências da superexploração capitalista, com o planeta destruído e contaminado. A solução proposta é habitar estações espaciais em regiões extraterrestres. Hen questiona a necessidade de construir algo fora do planeta, em vez de consertar o estrago feito. Terrance explica que ambos os esforços são cruciais e justifica a escolha de Junior, enfatizando a necessidade de resistência física. A relutância do casal em aceitar essa missão peculiar é palpável, pois eles são pessoas comuns, nunca tendo experimentado sequer um voo de avião.

Terrance, no entanto, deixa claro que a escolha não é opcional, comparando-a a ser recrutado pelo exército em tempos de guerra. O casal é informado de que uma versão de inteligência artificial realista de Junior será enviada para substituí-lo durante sua ausência. O replicante é feito com tecido humano e é autônomo, portando as lembranças reais de Junior. A iminência da viagem de Junior instaura uma série de eventos que mergulham o filme na exploração do extraordinário no cotidiano.

Conforme Terrance passa a residir com Hen e Junior, monitorando-os antes da missão, as emoções do casal são intensificadas. A proximidade do desconhecido os faz reconciliar antigas disputas, reacendendo o fervor inicial que os uniu. Dia após dia, a angústia da separação iminente torna-se palpável, reacendendo a paixão que estava adormecida. No entanto, a presença constante de Terrance começa a perturbar Junior, alimentando a paranoia de que ele está tentando separá-los para ficar com Hen.

Paul Mescal entrega uma atuação envolvente, destacando-se à medida que seu personagem, Junior, se torna mais desesperado e agressivo. A trama, criticada por alguns, revela profundidade ao explorar as complexidades das relações humanas. “Intruso” não é apenas um drama romântico, mas uma narrativa que mergulha nas sutilezas do desgaste das relações ao longo do tempo, na autonegligência frente à pressão do casamento e na ressurreição da paixão diante da perda iminente.

A película oferece espaço para reflexões e interpretações a cada visualização, revelando camadas mais profundas da história. Ronan e Mescal apresentam uma química cativante diante das câmeras, tornando o casal central verdadeiramente envolvente. “Intruso”, no Prime Video, é uma jornada cinematográfica que explora territórios inexplorados, desafiando as expectativas e proporcionando uma experiência rica e cativante.

Filme: Intruso

Direção: Garth Davies

Ano: 2023

Gênero: Drama/Romance/Ficção Científica

Nota: 9/10