5 lançamentos imperdíveis da semana no catálogo da Netflix

Holocausto Brasileiro (2016), Daniela Arbex e Armando Mendz

Por anos, eles foram mantidos em condições subumanas. Sessenta mil perderam a vida. Poucos conseguiram sobreviver. E eles contam um pouco sobre a história aterrorizante do Hospital de Colônia. Adaptação do livro homônimo de Daniela Arbex, esta narrativa mergulha nas profundezas sombrias do passado, revelando a cruel realidade vivida por tantos. Um relato impactante que ilumina os cantos obscuros da história do Hospital de Colônia, onde a adaptação do livro de Daniela Arbex traz à tona os horrores e as histórias de sobrevivência que ecoam por décadas. Um mergulho corajoso nas memórias angustiantes de uma tragédia que não pode ser esquecida, dando voz àqueles que, de alguma forma, conseguiram resistir aos horrores desse passado brutal. Essa adaptação cinematográfica, baseada no livro impactante de Daniela Arbex, não apenas explora os horrores do passado, mas também destaca a resiliência humana diante de condições inumanas.