O adeus de Bruce Willis ao cinema chegou à Netflix e é o filme mais assistido no Brasil na atualidade

Bruce Willis, um notável ator tanto em filmes quanto na televisão ao longo do século XX, viu a qualidade das produções em que participava diminuir significativamente nos anos recentes. Em 2022, Willis se retirou da carreira de ator devido a problemas de memória e, no ano seguinte, foi diagnosticado com demência, o que o impediu de seguir atuando. Mesmo assim, alguns filmes que ele havia gravado anteriormente foram lançados recentemente, incluindo “No Lugar Errado”, dirigido por Mike Burns com roteiro de Bill Lawrence.

A trajetória de Willis já demonstrava sinais de declínio antes de sua aposentadoria. O último destaque de sua carreira foi o filme “Glass” de 2019, parte de uma trilogia dirigida por M. Night Shyamalan, que também inclui “Corpo Fechado” e “Fragmentado”. Após “Glass”, Willis participou de várias produções de ação de baixo orçamento, que provavelmente não serão memoráveis no futuro.

Dentre essas produções, “No Lugar Errado” é uma. Neste thriller de ação clichê e esquecível, Willis interpreta Frank, um chefe de polícia. A narrativa começa com um jantar entre Frank e sua esposa, Maggie (Lauren McCord), durante o qual ele consome álcool em excesso. Eles discutem sobre as escolhas que fizeram para sua filha, Chloe (Ashley Greene), que enfrenta um diagnóstico de câncer. A noite toma um rumo trágico quando, na volta para casa, um embriagado Frank atropela um cervo, causando um acidente que resulta na morte de Maggie.

Após perder seu posto na polícia, Frank é relegado a trabalhar como segurança. Quando ele presencia um homicídio ligado ao tráfico de drogas, sua intervenção resulta na prisão do criminoso Virgil (Massi Furlan), incitando a ira de Jake (Michael Sirow), filho do criminoso, que busca vingança.

Willis, conhecido por papéis mais reservados e de poucas palavras, deveria ser o elemento central da trama, mas não consegue mais trazer a necessária conexão ou carisma ao personagem. Devido a seus problemas de saúde, sua atuação parece distante, e é evidente o uso frequente de um dublê para substituí-lo em várias cenas.

Durante as filmagens de “No Lugar Errado”, problemas relacionados à capacidade de Willis de lidar com as demandas do papel ficaram aparentes. Um relato do LA Times revelou que, logo após o início das gravações, o diretor Mike Burns solicitou que o roteiro fosse alterado para limitar a participação de Willis a no máximo cinco páginas, com diálogos encurtados e monólogos eliminados. Isso reflete a luta do ator com seu declínio cognitivo, tornando a produção um retrato sombrio de seu estado.

Consequentemente, “No Lugar Errado”, disponível na Netflix, falha em criar a tensão necessária para um filme de perseguição e não estabelece conexões emocionais com os personagens, servindo mais como uma melancólica despedida do que como um entretenimento eficaz.

Filme: No Lugar Errado

Direção: Mike Burns

Ano: 2022

Gênero: Ação/Policial/Suspense

Nota: 6/10