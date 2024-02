Suspense que acaba de chegar à Netflix vai te fazer dormir com os olhos arregalados

De uma menina encantadora e notavelmente esperta, Miranda Crosgrove cresceu para se tornar uma atriz que protagoniza suspenses e dramas sérios e adultos. Em “A Casa do Medo”, que está na Netflix, ela dá vida à adolescente Rose Halshford, que, após a morte da mãe, enfrenta um colapso nervoso. Rose e seu pai mudam-se para um casarão centenário em Chicago, e pela aparência sombria do imóvel, é evidente que algo errado está acontecendo ali.

Nesta enorme propriedade repleta de quartos, paredes de mogno e um porão macabro com compartimentos misteriosos e todo embalado em saco plástico (como em uma cena de “Dexter”), não é difícil para um estranho perambular secretamente. Se você já ouviu falar de “frogging”, está ciente de um tipo peculiar de crime nos Estados Unidos, onde as pessoas invadem residências, escondem-se em cômodos pouco frequentados e, quando os moradores estão dormindo ou ausentes, emergem de suas presenças invisíveis para consumir alimentos da casa, vestir roupas dos proprietários, assistir televisão e deixar mensagens misteriosas e assustadoras, como se a casa fosse assombrada por fantasmas. Embora pareça ficção, essa prática tem uma certa recorrência no mundo real por lá.

Em “A Casa do Medo”, Rose não conta com a confiança do pai, interpretado por Donal Logue, que confiscou os cartões de crédito e dinheiro da filha. Não sabemos ao certo como foi o colapso mental de Rose, mas seu pai não acredita absolutamente no que ela diz. Quando a adolescente começa a encontrar cabeças de bonecas em lugares estratégicos da casa, avistar pessoas estranhas no porão e descobrir o diário de uma garota desaparecida, ele acredita que tudo não passa de uma maneira da filha chamar a atenção.

A situação de Rose é angustiante. Ela ouve vozes e passos no andar de cima, tem sonhos reveladores sobre a garota com destino misterioso e sente-se observada o tempo todo. Pode ser paranoia? Algum transtorno mental? Pode ser. Seu pai acredita que seja isso, caso a garota não esteja mentindo. Então, ele “ameaça” levá-la em um psiquiatra. Rose tem traumas com psiquiatras, pois sua mãe tinha transtornos mentais e tomava remédios que a faziam sentir-se anestesiada e desconectada da realidade. Rose não quer ter o mesmo destino.

Assim, a adolescente inicia uma investigação sobre a história da moça desaparecida. Descobre que seu nome é Rachel, que jamais foi encontrada e que o vizinho, Howard Markby (Tom Sizemore), foi o principal suspeito, mas acabou inocentado por falta de provas. A filha dele, Leila (Jenessa Grant), é uma garota depressiva que claramente esconde segredos.

Embora a vida de Rose em casa esteja complicada, com fantasmas a atormentando e o pai duvidando de tudo que ela fala, por outro lado, ela conheceu um rapaz atraente e gentil, Noah Henry (Austin Butler), que parece ser um analgésico em meio a toda essa dolorosa existência.

Apesar disso, ela precisa descobrir o que está acontecendo dentro de sua própria casa, se há um estranho por lá ou se é apenas sua imaginação, e a verdade sobre Rachel antes que ela própria se torne a próxima vítima.

Filme: A Casa do Medo

Direção: Adam Massey

Ano: 2015

Gênero: Suspense

Nota: 8/10