O filme que foi proibido e fez com que os produtores fossem processados está na Netflix

Há algum tempo, a Polônia encontrou uma maneira de lidar com fantasmas do passado e aliviar a opressão de governos que, ironicamente, tentam recriar o ambiente de terror de quase oito décadas atrás: investir em seu cinema com uma boa dose de liberdade. Esse desejo por autonomia, em diversas formas, tornou-se parte da identidade polonesa desde a formação da União Soviética, que uniu diversas nações do Leste Europeu sob a liderança da Rússia, de 1922 a 1991. Esse bloco fomentou divisões e conflitos ideológicos, aproveitando-se deles quando possível.

Foi na privacidade dos quartos que ocorreu a revolução silenciosa, algo que a Polônia adotou como parte de sua autoafirmação, progressiva e idiossincrática. O filme “O Preço do Prazer”, disponível na Netflix, retrata isso de maneira detalhada. Ele é baseado na investigação do jornalista Piotr Krysiak sobre um tipo peculiar de prostituição e tráfico de mulheres, documentado em “Girls from Dubai”, publicado em 2018. Nas mãos da diretora Maria Sadowska, essa história transforma-se em um thriller erótico, com cenas de sexo sugestivas que não revelam demais, e que sempre encontram espaço para abordar questões nacionais. O roteiro, escrito por Lucas Coleman, Mitja Okorn e Peter Pasyk, explora o drama pessoal de jovens polonesas em busca de sucesso nos anos 1990, enquanto mergulha na decadência moral de uma geração, iludida por promessas de felicidade imediata.

O tempo passa, mas essas esperanças de felicidade se desfazem ao primeiro sinal de dificuldades, sem causar grande tristeza. Reconhecemos nossas fraquezas, mas muitas vezes não conseguimos superar o que nos enfraquece, e a experiência nem sempre ajuda. Os amores podem ser como perfumes, que desaparecem lentamente, mas sempre deixam um rastro, ora doce, ora cítrico. Podem ser luminosos como o sol, ou sombrios e escuros, tingindo de morte o que deveria apenas ser vivido. A fotografia de Arthur Reinhart parece embelezar demais o que Sadowska deseja contar, ou a narrativa crítica de Krysiak.

Emi, a jovem interpretada por Paulina Galazka, quer deixar Estetino, na Pomerânia Ocidental, mas encontra obstáculos, como Dorota e Marianna, mãe e filha que se destacam pela esperteza. Katarzyna Figura e Katarzyna Sawczuk trazem um toque de comédia a um enredo que, de outra forma, poderia ser excessivamente austero. Isso resulta em um estilo eficaz para um filme longo, de 140 minutos.

Filme: O Preço do Prazer

Direção: Maria Sadowska

Ano: 2021

Gêneros: Thriller/Drama/Erótico

Nota: 8/10