Obra-prima criada por Guillermo Del Toro na Netflix vale cada milésimo de segundo do seu tempo

Embora Guillermo Del Toro não tenha dirigido nenhuma das oito curtas que compõem “Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro”, sua presença é fortemente associada ao universo de terror fantástico retratado, caracterizado por tipos exóticos, repulsivos e miseráveis, que se tornaram sua marca registrada. Cada episódio começa com uma breve introdução do diretor, onde ele apresenta um resumo do que será exibido, e os filmes acabam superando as expectativas criadas por Del Toro. Ele destaca o nome de cada diretor antes de nos levar a uma escuridão profunda e impenetrável.

“Gabinete de Curiosidades” explora situações que inicialmente parecem comuns, mas logo se transformam em pânico e caos, com monstros inesperados e vilões que desprezam a moral. Em quase quatro décadas de carreira, Del Toro ascendeu como um dos grandes diretores de Hollywood, sempre confiante em seu talento e em suas histórias. Seu trabalho é conhecido por tramas que expõem a hipocrisia e a falsidade de pessoas que se vangloriam de suas boas intenções, apenas para revelar suas verdadeiras intenções. Essa é a magia por trás dessa coleção, que a Netflix começa a apreciar.

“Gabinete de Curiosidades” demorou a receber a divulgação adequada. “Lote 36”, o primeiro episódio, é um aperitivo que desperta o interesse pelos outros sete, que só melhoram. Como em “A Incrível História de Henry Sugar e Outros 3 Contos” (2024), uma compilação de contos de Roald Dahl, Guillermo Navarro retrata um velho que, como o personagem avarento de Molière, acumulou objetos que podem ter valor além do sentimental, um segredo que se revela lentamente. Após sua morte, tudo é armazenado em um depósito gerenciado por um ex-veterano de guerra, interpretado por Demetrius Grosse. Nick Appleton, o novo proprietário, encontra um livro místico que pode valer muito dinheiro, caso consiga retirá-lo de onde está. Tim Blake Nelson brilha como esse personagem avarento, preparando o terreno para “Ratos de Cemitério”, de Vincenzo Natali, que combina tecnologia e esquisitice, uma característica comum nos trabalhos de Del Toro. É preciso assistir para entender.

Filme: O Gabinete de Curiosidades de Guillermo Del Toro

Criação: Guillermo Del Toro

Ano: 2022

Gêneros: Terror/Fantasia/Drama/Mistério

Nota: 10