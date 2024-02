5 filmes extraordinários na Netflix inspirados em clássicos da literatura

Razão e Sensibilidade (1995), Ang Lee

Divulgação / Columbia Pictures

A história se passa na Inglaterra do século XIX e segue as vidas das irmãs Dashwood, Elinor e Marianne, após a morte de seu pai. Elas enfrentam desafios financeiros e sociais, pois são obrigadas a buscar novas moradas e encontrar pretendentes adequados. Elinor Dashwood, a irmã mais velha, representa a “razão”, sendo sensata e contendo suas emoções. Marianne Dashwood, por outro lado, personifica a “sensibilidade”, sendo mais emotiva e apaixonada. As irmãs lidam com o amor e suas complexidades enquanto enfrentam as expectativas sociais da época. O enredo explora temas como amor não correspondido, sociedade e classe, destacando as diferenças entre os valores práticos e emocionais.