10 melhores estreias de fevereiro na Netflix

Amante, Stalker e Mortal (2024), Sam Hobkinson

Divulgação / Netflix

Recém-separado e louco para voltar à ativa na vida amorosa, Dave fez o que a maioria das pessoas faz: foi procurar pessoas online. Liz e Cari foram as duas conexões mais promissoras: mães solo com personalidades fortes, que o ajudaram a sair da zona de conforto, cada uma do seu jeito. Essas relações deveriam ser a segunda chance desse pai de família dedicado e esforçado no mundo do romance casual, mas acabaram se transformando em um triângulo amoroso terrível, colocando Dave e as pessoas que ele ama em risco. Com encenações que transmitem toda a tensão e a paranoia que Dave viveu durante quatro anos, além de entrevistas com as pessoas envolvidas, incluindo os policiais que resolveram o caso, este documentário conta essa história real e desconcertante sobre assédio, fraude digital e assassinato no interior dos Estados Unidos.