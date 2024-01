4 filmes extraordinários da Netflix indicados ao Globo de Ouro

Começou a temporada de premiações e, mais uma vez, a Netflix brilha no tapete vermelho com produções que realmente impressionam e transcendem os limites da tela. Entre os indicados ao Globo de Ouro, uma das maiores premiações do cinema e televisão, neste ano de 2024, títulos do streaming que deslumbraram o público e a crítica, capturando os olhos dos espectadores, emocionando e trazendo profundas reflexões.

A Revista Bula traz agora uma seleção de produções biográficas sensacionais que marcaram a história da humanidade, seja ela de tragédia, de arte ou de conquistas. Todas essas obras estão prontas para hipnotizar seus olhos e capturar seu coração. Todas merecedoras de uma das estatuetas mais cobiçadas do mundo da arte. Nesta lista exclusiva, apresentamos os filmes que não apenas se destacaram pela excelência cinematográfica, mas também prometem oferecer uma experiência memorável para os amantes do bom cinema.

A Sociedade da Neve (2023), J.A. Bayona Quim Vives / Netflix Em 1972, o Voo 571 da Força Aérea Uruguaia embarcou em uma jornada destinada ao caos nos céus dos Andes. Transportando uma equipe de rugby para o Chile, o destino reservou um terrível acidente, resultando em uma colisão catastrófica com uma geleira. O que se seguiu desafiou não apenas a resistência física, mas também a força interior dos sobreviventes. Dos 45 passageiros a bordo, apenas 29 emergiram do acidente nas montanhas, confrontados por uma paisagem inóspita e impiedosa. Agora, perdidos e isolados, esses sobreviventes se veem diante de uma dura realidade: lutar contra os elementos ou se entregar às circunstâncias. Forçados a adotar medidas extremas para garantir a sobrevivência, a história se desenrola como um épico de resistência, solidariedade e a resiliência humana em seu estado mais extremo.

Maestro (2023), Bradley Cooper Jason McDonald / Netflix Maestro contará a complexa história de amor de Leonard e Felicia, uma narrativa que se estende por mais de 30 anos. Tudo começa em 1946, quando se conheceram numa festa, desdobrando-se em dois noivados, um casamento de 25 anos e a chegada de três filhos: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons. Ao longo das décadas, suas vidas se entrelaçam em uma trama intricada de desafios, triunfos e descobertas pessoais, proporcionando aos espectadores uma visão intimista e envolvente de um relacionamento que transcende o tempo. O filme promete explorar não apenas as nuances da música, mas também os ritmos emocionais de uma história de amor que perdura, marcando a trajetória de uma família ligada por laços profundos e duradouros.

Nyad (2023), Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi Liz Parkinson / Netflix Uma ex-nadadora maratonista, agora jornalista, é acometida pela inquietude de um desafio há muito considerado impossível. Após trinta anos longe das competições, ela volta suas atenções para a travessia mais temida e reverenciada do mundo da natação: o trecho que separa Cuba da Flórida. Na iminência da terceira idade, Diana se lança em um processo de treinamento que testará não só sua resistência física, mas também sua determinação e espírito. Com uma equipe e uma amiga que acreditam no impensável, ela enfrenta o vasto oceano, seus perigos e seu próprio passado, enquanto busca completar a jornada sem a proteção tradicional contra os predadores das profundezas, uma meta que se mostra tão colossal quanto os próprios mares que busca conquistar.