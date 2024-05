O filme que fez as pessoas caírem aos prantos nas salas de cinemas está na Netflix

Antes mesmo da pandemia de Covid-19 popularizar o distanciamento social, o cinema já explorava esse tema delicado, como evidenciado no aclamado romance adolescente “A Cinco Passos de Você”. A fórmula é conhecida: dois protagonistas jovens e atraentes, um deles enfrentando uma doença grave, e um amor que floresce em meio à adversidade. É um enredo que, mesmo previsível, não deixa de emocionar e arrancar lágrimas do público.

Dirigido por Justin Baldoni e roteirizado por Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, o filme traz Haley Lu Richardson e Cole Sprouse nos papéis principais de Stella e Will, respectivamente. Ambos são adolescentes de 17 anos internados em um hospital, lutando contra a fibrose cística. A proximidade física entre eles representa um perigo mortal, pois suas bactérias podem se contaminar mutuamente.

A privação do toque físico é uma tortura para um casal apaixonado. O amor, muitas vezes, se manifesta na necessidade de se abraçar, beijar e sentir a presença um do outro. No entanto, para Stella e Will, isso é proibido. Stella, que vive com a fibrose cística desde a infância, encara cada dia como uma batalha pela vida, enquanto Will, diagnosticado recentemente, adota uma postura mais rebelde diante da doença.

As personalidades de Stella e Will são opostas. Enquanto ela é controlada e meticulosa, ele é impulsivo e desafiador. Apesar das diferenças, uma conexão especial se forma entre eles. Will se torna um admirador fervoroso de Stella, acompanhando seus vídeos no YouTube, nos quais ela compartilha sua jornada com a doença. Por meio desses vídeos, ele descobre as lutas e angústias que ela enfrenta, incluindo a culpa pela morte de uma amiga.

“A Cinco Passos de Você”, na Netflix, cativa o público não apenas pela história de amor entre Stella e Will, mas também pela forma como aborda temas como a fragilidade da vida e a importância do apoio mútuo em tempos de adversidade. O filmeoferece uma visão sensível e realista da fibrose cística, uma doença que afeta milhares de pessoas em todo o mundo.

Stella e Will representam dois lados de uma mesma moeda: ela, uma jovem determinada e controlada, enfrenta a doença com coragem e planejamento; ele, rebelde e impulsivo, encara cada dia como uma oportunidade de desafiar as regras e viver intensamente. Apesar das diferenças de personalidade, encontram conforto e compreensão um no outro, formando um vínculo emocional profundo que transcende as limitações físicas impostas pela doença.

O filme não se limita a retratar o romance entre os protagonistas, mas também explora o impacto da fibrose cística em suas vidas e em suas famílias. As cenas emocionantes e os diálogos sinceros revelam as lutas diárias enfrentadas por aqueles que convivem com a doença, desde as restrições físicas até as incertezas quanto ao futuro.

As performances de Haley Lu Richardson e Cole Sprouse são um dos pontos altos do filme, transmitindo de forma autêntica a complexidade dos sentimentos de seus personagens. Suas atuações sensíveis e convincentes dão vida a uma história que é ao mesmo tempo comovente e inspiradora.

Filme: A Cinco Passos de Você

Direção: Justin Baldoni

Ano: 2019

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8/10